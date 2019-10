Carles Sans, Tricicle: «Nadie nos obliga a retirarnos, es una cuestión de cansancio» El trío cómico se retira de los escenarios tras la gira de 'Hits'. / David Ruano El trío cómico se despide desde este viernes y hasta el domingo del público malagueño con una revisión de sus grandes éxitos en 'Hits' REGINA SOTORRÍO Jueves, 17 octubre 2019, 19:24

Después de girar por el país durante 40 años, Carles Sans confiesa que ya pesa ese momento de esperar en el hotel de una ciudad mil veces visitada la hora del espectáculo. Tricicle se va cuando sigue llenando teatros y defendiendo su lugar entre las grandes compañías cómicas. «Pero es mejor retirarse en el punto álgido de la carrera que no ir poco a poco desfalleciendo con el público», asegura uno de los miembros del trío fundador. Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir se despiden de Málaga desde este viernes y hasta el domingo con una revisión de sus grandes éxitos en 'Hits' en el Teatro Cervantes.

–Debe ser difícil decir adiós a esto...

–Es complicado. Son 40 años de gira, de profesión... es nuestra vida entera. Siempre cuesta. Pero hemos visto que ya cumplidos los 40 era hora de tomárselo todo con más calma. Nadie nos obliga a retirarnos, simplemente es una cuestión de cansancio. Si algún día los tres sentimos añoranza, pues volveremos. Esto no es una ruptura porque no nos soportemos, sino todo lo contrario.

–Es mejor irse a que le echen a uno.

–Sí. Estamos a teatro lleno y muchas personas nos dicen que por qué nos vamos ahora. Pero es mejor retirarse en el punto álgido de la carrera que no ir poco a poco desfalleciendo con el público.

–¿No teme echar de menos la adrenalina del directo y los aplausos?

–Esa es otra posibilidad, desde luego (ríe). Esta es una profesión que, por un lado, es muy sacrificada porque te obliga a estar siempre fuera de casa, en hoteles, en plazas mil veces visitadas esperando a que llegue la función del día siguiente. Pero luego hay otra parte, el aplauso, y nosotros siempre nos hemos sentido muy queridos. Seguro que habrá un momento en que echaremos de menos esto. Por ese motivo, yo estoy pensando hacer un espectáculo por mi cuenta con el que pueda seguir actuando.

Carles Sans, miembro fundador de Tricicle. / Pere Ferrer

–Cuando seleccionaron sus grandes éxitos, ¿se toparon con gags antiguos que ahora no se podrían hacer?

–Por suerte, nuestro humor es bastante atemporal. No nos basamos en el chiste de algo que haya sucedido ayer, sino que nuestro filón es el comportamiento humano y este perdura en el tiempo.

–Pero las sensibilidades han cambiado y lo que 30 años atrás hacía gracia, hoy ofende.

–Desde ese punto de vista, sí que hay que ir controlando. De todos modos, nosotros hemos tenido que quitar muy pocas cosas porque siempre hemos hecho un teatro muy familiar. No ha sido el nuestro un espectáculo hiriente o no apto para menores. Lógicamente, ha cambiado la manera de ver las cosas y ahora los humoristas tienen que vigilar bastante más lo que dicen.

–¿Nos hemos vuelto más educados o más hipócritas con el tiempo?

–Diría que mitad y mitad, un poco de todo. Hay hipocresía, sin duda alguna, pero también hay una concienciación necesaria para ciertos colectivos que hasta el momento eran objeto de burla. Yo no creo que fuera una burla malintencionada, ni mucho menos. Cuando tú contabas un chiste de un cojo, no había malicia pensando que los cojos eran menos. Te hacía gracia la situación. Ahora piensas que el colectivo de cojos, de ciegos o el que sea se puede ofender por el simple hecho de que hagas humor con ello.

–¿Se autocensura??

–Nosotros no, porque no es necesario. Pero me consta que hay humoristas que antes sí que podían decir según qué cosas y hoy los pueden acribillar en las redes sociales y te buscan la ruina. Las redes sociales nacieron como expresión de la máxima libertad social, de la libertad en manos del mundo global, y ahora resulta que este mundo global hace las funciones de poder y es él mismo el que se transforma en el censor de todos nosotros. Es paradójico pero es así.

–¿De qué se ríe más el público?

–A la gente le gusta mucho reírse de los demás. Se hace muy difícil que la gente se vea reflejado a sí mismo. Siempre ve al vecino, al amigo, pero nunca a uno mismo. Le sigue haciendo reír mucho eso personajes que solemos hacer del prepotente, el chulo, el fracasado.