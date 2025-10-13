La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía
El jurado destaca de la artista que «visibiliza realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer»
C. P. S.
Lunes, 13 de octubre 2025, 14:58
La canaria Carmela García (Lanzarote, 58 años) ha sido galardonada este lunes con el Premio Nacional de Fotografía, concedido por el Ministerio de Cultura y ... dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido la obra de la artista porque «transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer». Los trabajos de la fotógrafa han sido expuestos en museos como el Reina Sofía, y ha participado en ferias como Arco.
Además, el jurado ha señalado que García «recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el vídeo, las instalaciones, el collage y el uso de fotografía de archivo».
El premio reconoció en su pasada edición a Jorge Ribalta, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés, entre otros.
Visión de género premiada
Carmela García (Lanzarote, 1964) es una artista que ha trabajado en distintos soportes para reflexionar sobre sus intereses sociales y artísticos. Su obra se centra en la necesidad de reevaluar la construcción de la historia. Su trabajo renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género.
García aborda el mundo femenino y la recuperación de genealogías y explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos. El origen de su obra, si bien conceptualmente arraigada en la subjetividad y la perspectiva femenina, se traduce en una exploración sistemática de lenguajes visuales específicos.
El eje central de su propuesta es la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo. Para ello, recurre a una amplia gama de medios: desde la fotografía analógica y digital hasta la exploración del vídeo, la instalación y las prácticas híbridas.
Su obra ha sido expuesta en museos como el Reina Sofía, CAAM, MUSAC, IVAM,.), además de en Estados Unidos, Japón, París o Ámsterdam. Entre 1998 y 2015 estuvo representada por la galería Juana de Aizpuru en Madrid. Ha participado en ferias internacionales de primer nivel como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo y Frieze.
El jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, como vicepresidente ha actuado Jesús María Carrillo, subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea y ha estado compuesto por los siguientes vocales: Jorge Ribalta Delgado, Premio Nacional de Fotografía 2024; Hanna Jarzabek Ragan, fotógrafa documental e investigadora independiente; Belén Pool Quintana, jefa de Artes Plásticas del Centro de Arte Alcobendas; Montserrat Puig Agut, editora en Ediciones Anómalas; Carmelo Vega de la Rosa, historiador de la fotografía y profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de La Laguna; Antoni Garau i Vadell, director de la Fundación Toni Catany Centro Internacional de Fotografía; Oleguer Benaiges Xirinachs, director del Arxiu Fotogràfic de Barcelona y Claude Françoise Christiane Bussac, directora artística de Casa de Velázquez, a propuesta de Mujeres en las Artes Visuales.
