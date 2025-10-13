Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carmela Garcia en una exposición de su obra en 2017. Damián Torres

La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía

El jurado destaca de la artista que «visibiliza realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer»

C. P. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:58

Comenta

La canaria Carmela García (Lanzarote, 58 años) ha sido galardonada este lunes con el Premio Nacional de Fotografía, concedido por el Ministerio de Cultura y ... dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido la obra de la artista porque «transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer». Los trabajos de la fotógrafa han sido expuestos en museos como el Reina Sofía, y ha participado en ferias como Arco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  7. 7

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  8. 8 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  9. 9

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  10. 10 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía

La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía