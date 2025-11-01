El CAL diseña un ciclo sobre la literatura y arquitectura de 1925

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones ... Culturales, pone en marcha el ciclo 'Arquitectura, Literatura, Modernidad: las Generaciones del 1925'.

En la provincia de Málaga están previstas tres actividades, siendo la primera de ellas la charla a cargo del arquitecto y urbanista malagueño Salvador Moreno Peralta, titulada 'Destellos malagueños de la vanguardia europea: Bergamín, Giner y Moreno Villa' en el Colegio de Arquitectos de Málaga el 11 de noviembre a las 19 horas. La siguiente actividad será dirigida por la escritora y catedrática de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid Estrella de Diego, quien pronunciará la charla 'La atmósfera cultural en los años de la República: arquitectura y literatura' el 26 de noviembre a las 19 horas en el Museo de Málaga.

Por último, la sede malagueña del Centro Andaluz de las Letras acogerá la charla de Mar Loren, catedrática en patrimonio arquitectónico contemporáneo, y Marta Llorente, un referente de la arquitectura en España, docente y autora de un considerable número de libros. Ambas abordarán 'La modernidad poética. Las cuatro esquinas del espacio de la obra de María Zambrano' el 12 de diciembre a las 19.30 horas.

El ciclo parte de la premisa de que en 1925, año de publicación de 'La deshumanización del arte' de Ortega y Gasset, la arquitectura y la literatura participaron del mismo espíritu de renovación y vanguardia. Justo Navarro, director del CAL, sostiene que «este ciclo es un homenaje a los arquitectos de la Generación de 1925, entre los que destacaron algunos andaluces como Rafael Bergamín y Bernardo Ginés de los Ríos, y a la generación literaria de 1927, llamada por Luis Cernuda de 1925».

El CAL propone actividades con diversos formatos que se celebrarán también en Granada, Sevilla y Roma. El programa ha sido elaborado por profesores de las escuelas de arquitectura de la Universidad de Sevilla y de Granada con la colaboración del Museo de Málaga, el Colegio de Arquitectos de Málaga y el Centro José Guerrero de Granada, a los que se suman el Colegio de España en Roma y el Instituto Cervantes de esta ciudad.

El programa dará comienzo en Sevilla con la historiadora de arte Anatxu Zabaldeascoa en una conversación sobre 'España y la modernidad, una relación zigzagueante'.

En diciembre se plantean más actividades, como la conferencia en Sevilla de Alejandro Valdivieso, codirector de la revista 'Arquitectura' del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y el encuentro de José Ramón Parra y Juan Calatrava. En enero está prevista la conferencia 'Función contra forma, confort contra lujo” de Humberto Huergo Cardoso, catedrático de Filosofía y Letras por Carleton College, con motivo de la publicación del libro 'La ironía y la ficción. José Moreno Villa y la arquitectura moderna' de Huergo Cardoso.