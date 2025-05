La Bienal de Flamenco premia al maestro Gonzalo Rojo: «Esto es gracias a los artistas»

Un gran homenaje para el que lleva toda su vida homenajeando a otros. Para el maestro que siempre aprende de todos y del que todos ... han aprendido. Gonzalo Rojo Guerrero (Coín, 1936) puso ayer la primera piedra de la IX Bienal de Arte Flamenco de Málaga desde el escenario del Teatro Cervantes. Él fue el protagonista del Premio Bienal 2025, reconocimiento que inaugura la edición por ser «maestro del flamenco desde Málaga». Y se ha convertido en la primera vez que este homenaje recae en una persona que no es artista profesional, ya que en anteriores ocasiones lo han recibido Juan Habichuela, La Cañeta, Antonio de Canillas, Fosforito, Rafaela Reyes 'La Repompa' y Carrete. «Esto es gracias a los artistas», reiteró en varias ocasiones Gonzalo Rojo durante su discurso, en el que se mostró emocionado ante un teatro repleto de amantes del flamenco y con unos invitados más que especiales: su familia.

También destacó uno de sus grandes amigos entre el patio de butacas, concretamente desde la primera fila. Allí estaba el cantaor Fosforito, que al inicio de la gala recibió una gran ovación del público tras ser mencionado por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Fosforito se puso en pie y saludó a los amantes del flamenco allí presentes. También fue el primero en levantarse de su asiento cuando el presentador Pepelu Ramos animó a Gonzalo Rojo a recoger su reconocimiento. El flamencólogo no olvidó las palabras de cariño para el cantaor: «Fosforito es el hombre que más sabe de flamenco y me ha enseñado muchísimas cosas», agradeció.

De maestro a maestro, aunque Gonzalo Rojo se reconoció como un alumno más del flamenco. Así comenzó su discurso: «Gracias a los cantaores, cantaoras, bailaores, bailaoras y guitarristas yo me introduje en el flamenco. Y gracias a los artistas yo he podido profundizar en él y he desarrollado el arte jondo todo lo que he podido. Yo he ido por Andalucía y España intentando buscar cosas por un lado y otro para seguir difundiéndolo, pero son mis amigos los que me han enseñado a saber algo, no mucho, de este arte inmesurable», apuntó Gonzalo Rojo.

Arriba, El cantaor Fosforito se llevó una gran ovación. Abajo, a la izquierda, autoridades y premiados, en el arranque de la Bienal. A la derecha, Luisa Palicio, en el estreno de su espectáculo, junto a Pasión Vega. Migue Fernández

Empezó a sentir pasión por esto cuando era pequeño y asistía en Coín a las fiestas de cante y baile. Quién le iba a decir que luego él iba a ser uno de los grandes divulgadores de ese arte que presenciaba de niño. Que iba a ser creador de los grandes congresos de flamenco, presidente de la mítica Peña Juan Breva, presentador de festivales flamencos por toda España, escritor de libros y enciclopedias del arte jondo y una gran persona que ha calado en quien ha tenido la suerte de conocerlo. En estas mismas páginas de SUR lleva desde octubre de 1970 repasando la actualidad flamenca en 'Oído al cante', la sección en la que sigue siendo el decano de la información sobre el arte jondo.

Después de recibir el aplauso de todo un Teatro Cervantes, se marchó reconociendo que se había «emocionado mucho» y alzó la voz para decir: «¡Viva Málaga, viva el flamenco y los límites inmesurables de este arte!».

Inauguración

El acto de inauguración de la Bienal de Arte Flamenco, que contó con la presencia del embajador de la India en España, Dinesh K. Patnaik; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y miembros de la corporación municipal; representantes de la Diputación de Málaga (al frente de la organización del ciclo) y su presidente Francisco Salado; y el secretario general de Innovación Cultural en la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, que reconoció que la última vez que acudió a la Bienal de Málaga «fue como artista en el escenario».

Otro reconocimiento de esta edición, 'La voz del flamenco', se concedió al actual director del Aula Municipal de Flamenco del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Fernández Maldonado, también expresidente de la Peña Juan Breva y crítico taurino y de flamenco. En su discurso repasó todos los hitos del arte jondo en Málaga y terminó con un «¡Arriba la fiesta!».

Y la fiesta flamenca arrancó. En ese momento la IX Bienal de Arte Flamenco de Málaga tomó las tablas del Cervantes con una programación que llega a 30 municipios de la provincia con más de 200 artistas hasta el 2 de agosto. El estreno de 'La Maharaní de Kapurthala', espectáculo de Luisa Palicio, dejó en silencio al teatro con la aparición de la bailaora malagueña acompañada por un elenco de artistas entre los que estuvieron Pasión Vega, Carrete, La Macanita, El Remache y Chato de Málaga. Estructurado en siete escenas, este espectáculo no sólo fue flamenco: fue un reconocimiento a la figura de Anita Delgado, princesa de Kapurthala, que llevó la ciudad de Málaga al otro lado del mundo con la música de la India pero sin perder la esencia y ese duende inconfundible del flamenco.