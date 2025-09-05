Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rafael Tarradas Bultó ante los telares originales de la Colonia Vidal, en Puig-reig, cerca de Manresa. Hugo C. Pellecín
Libros

Asesinatos, venganza y guerra de clases entre las tejedoras de la modernidad

Rafael Tarradas Bultó novela en 'La protegida' el determinante papel de las mujeres en el apogeo de la industria textil / En apenas un siglo, el viento se llevó la próspera industria que enriqueció a la burguesía modernista en el XIX

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Manresa (Barcelona)

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:28

El atronador e incesante tableteo de los telares en las fábricas textiles resuena en las páginas de 'La protegida' (Espasa). La venganza es el hilo ... conductor de la novela, la quinta de Rafael Tarradas Bultó (Barcelona, 1977). Recrea la época dorada de la industria textil catalana, con el trasfondo de un asesinato y la guerra entre dos mujeres de distinta clase: una trabajadora que progresa en el boyante negocio y la rica heredera de un imperio textil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  5. 5

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  6. 6 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  9. 9 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  10. 10 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asesinatos, venganza y guerra de clases entre las tejedoras de la modernidad

Asesinatos, venganza y guerra de clases entre las tejedoras de la modernidad