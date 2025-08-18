Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Santiago Picatoste en plena realización de su cuadro en directo en Playa Padre. Enrique Espinoza.

En una playa, descalzo y a la vista de los bañistas: así es la nueva obra de Santiago Picatoste en Marbella

El artista, premio Rotary de Artes Plásticas 2024-2025, da forma a un nuevo integrante de su serie 'Lego' en un beach club de Marbella

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Marbella

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:21

Descalzo sobre una alfombra de ratán, desde las 12 de la mañana Santiago Picatoste (Mallorca, 1971) da forma en Playa Padre, en Marbella, a un ... nuevo integrante de su serie 'Lego', una pieza de 1,60 x 1,30 llena de color, energía y movimiento, como parte de 'Art Padre Special Edition', la iniciativa que desde hace 4 años este beach club lleva desarrollando durante todos los veranos de la mano de Al Aire Libra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10 Interceptan casi 1.600 kilos de hachís oculto en naranjas en un camión que circulaba por la A-7 en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur En una playa, descalzo y a la vista de los bañistas: así es la nueva obra de Santiago Picatoste en Marbella

En una playa, descalzo y a la vista de los bañistas: así es la nueva obra de Santiago Picatoste en Marbella