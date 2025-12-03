Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Después del baño' (1892), Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo, colección particular. Ediciones El Viso

El «titánico» catalogo razonado de Sorolla

Se publica el primero de los cuatro volúmenes que recogen y estudian el vasto legado de genial pintor valenciano. Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del maestro y gran autoridad en su obra, ha dedicado cuatro décadas a la magna y monumental tarea

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

Encerrar toda la pintura de Sorolla en un catálogo razonado es una labor «tan titánica como si obra». Lo sabe bien Blanca Pons-Sorolla Ruiz ... de la Prada, bisnieta del genial pintor valenciano y principal experta en su obra, que abordó el desafío que culminar su catalogación de la mano de la editorial El Viso. El primero de sus cuatro volúmenes se presentó este miércoles en el Museo de Prado «decisivo e inspirador» para su bisabuelo donde «estudió a Velázquez» y que atesora 23 'sorolllas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El «titánico» catalogo razonado de Sorolla

El «titánico» catalogo razonado de Sorolla