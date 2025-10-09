Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La obra tras ser restaurada. Museo del Prado

El retrato ecuestre de Felipe IV recupera su esplendor original en el Museo del Prado

La obra de Velázquez ha sido restaurada durante cuatro meses lo que ha permitido devolverle la luz y la riqueza cromática del pintor sevillano

C. P. S.

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:20

Comenta

El Museo del Prado ha presentado este jueves la restauración de Felipe IV, a caballo, de Velázquez. La intervención sobre esta pintura, realizada por María ... Álvarez Garcillán durante cuatro meses, ha permitido recuperar la riqueza cromática, la luz y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas. La Fundación Iberdrola España ha patrocinado el trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El retrato ecuestre de Felipe IV recupera su esplendor original en el Museo del Prado

El retrato ecuestre de Felipe IV recupera su esplendor original en el Museo del Prado