Patricia Belli, en una de sus instalaciones. EP

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Se reconoce el compromiso con la educación y de fragilidad» de la creadora nicaragüense

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:03

Patricia Belli (Managua, 1964) es la galardonada del Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación ... en un contexto de fragilidad» de la resistente y sensorial artista nicaragüense. También «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano». Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

