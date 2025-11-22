Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presencia femenina en el arte del Seicento napolitano deja su huella en la exposición 'Mujeres en la Nápoles española'. EFE

Nápoles celebra el esplendor artístico de su período español

Una exposición con obras de Ribera y Velázquez rememora el Siglo de Oro del virreinato con un acento en las creadoras de la época

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Napolés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El Siglo de Oro no fue una explosión artística y cultural exclusiva de España. También en otros territorios de la monarquía hispánica se vivió en ... aquellos años un período dorado, como ocurrió en la Nápoles del siglo XVII, por entonces una de las ciudades más importantes y pobladas de Europa. Una exposición que abrió este jueves sus puertas en la sede napolitana de las Galerías de Italia celebra aquel tiempo centrándose en particular en la contribución artística de las mujeres.

