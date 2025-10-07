Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos visitantes observan la obra 'La marquesa de Villafranca pintando a su marido'. O. H.

El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

Los reyes inaugurarán la exposición que invita a profundizar en los estereotipos españoles y a recorrer más de 200 años de historia del arte de nuestro país

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 14:42

El festival Europalia celebra este año su 30 edición con España y Francisco de Goya como claros protagonistas. Su programa, en el que participan más ... de 300 artistas de todas las disciplinas, tiene como eje central la exposición 'Luz y sombra: Goya y el realismo español', la primera muestra del pintor que se expone en Bélgica y que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el 11 de enero en el centro artístico Bozar, en Bruselas. Los reyes de Bélgica y España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el vice primer ministro belga, Maxime Prévot, serán los encargados de inaugurar la exhibición esta misma tarde.

