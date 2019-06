Art&Breakfast se muda a Alcazabilla José Manuel Montalvo, Gemma del Corral, Marc Montijano y José Antonio Mondragón han presentado este jueves la quinta edición de la feria de arte. / SUR La quinta edición de la feria de arte abre este viernes sus puertas con el malagueño Marc Montijano como creador invitado ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 13 junio 2019, 17:47

Hasta ahora, la oferta de arte, con alojamiento y desayuno, se había servido en un hotel de la calle Larios, pero desde este viernes Art&Breakfast se muda a la calle Alcazabilla; en concreto, al Alcazaba Premium Hostel, cuartel general de la quinta edición de la feria de arte contemporáneo que para la ocasión ha puesto sus ojos en el malagueño Marc Montijano como artista invitado. Es más, las propuestas malagueñas cobran protagonismo en un encuentro que reúne una veintena de expositores, entre galerías y proyectos específicos.

Además, Art&Breakfast sigue fiel a su vocación expansiva con actividades más allá de su sede hotelera. En esta ocasión, el artista malagueño Darko impartirá un taller sobre creación urbana en el Museo Picasso Málaga (este viernes a las 17.30 horas, con inscripción gratuita); el Centre Pompidou Málaga acogerá un curso en torno a la 'performance' a cargo de Marc Montijano (sábado, a partir de las 18.00 horas y también gratuito); el Museo Carmen Thyssen contará con un diálogo entre el cineasta Jota Linares y el gestor cultural Pedro Vargas (sábado, de 17.00 a 19.00 horas) y un concierto de cantautores cerrará el programa en el Alcazaba Premium Hostel el domingo a partir de las 18.00 horas.

En cuanto a las tarifas, Art&Breakfast mantiene los precios de sus entradas, con el pase para los tres días de feria por 5 euros (3 euros para estudiantes), mientras que los alumnos de Bellas Artes, Historia del Arte y Comunicación de la Universidad de Málaga podrán acceder de manera gratuita, siempre que acrediten esa condición. Doble Zeta, Javier Román, Hidden Gallery y la Escuela Apertura figuran entre los expositores de la feria abierta entre el viernes y el domingo.

«Una propuesta innovadora para la ciudad, ambiciosa, en un sector en el queríamos hacer especial hincapié como era incentivar el coleccionismo entre la ciudadanía (…) y generar una oferta cultural no sólo en torno a los artistas locales sino también artistas que pudieran venir desde fuera de Málaga», ha defendido este jueves la concejala de Cultura, Gemma del Corral, durante la presentación de la cita. Una feria «divertida e innovadora y a la vez singular», en palabras de la concejala, que ha calado en la oferta cultural de la ciudad de la mano de Factoría de Arte y Desarrollo, promotora de la feria.

«Soy un artista con un trabajo muy social y muy político que a veces no encaja tan fácilmente y he elegido para esta ocasión un trabajo bastante irónico que he llamado en esta ocasión 'Los artistas conceptuales no saben dibujar', porque soy conocido fundamentalmente por hacer performance, por hacer instalaciones y en este caso he querido darle la vuelta y he hecho dibujos sobre mis performances», ha avanzado Montijano, que presentará tres piezas de gran formato y una veintena de trabajos más pequeños que, tal y como ha adelantado, servirán de base para las exposiciones individuales que prepara para la Galería JM y la Escuela de San Telmo.