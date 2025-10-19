Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Santiago Posteguillo en la confluencia de lo ríos Mosela y Rin, donde César mandó construir un puente a Vitrubio en diez días. Miquel Olivé

Santiago Posteguillo

Escritor
«No aprendemos de la historia por pura ignorancia»

«Con gobernantes como Julio César nos iría mejor que con Trump, Putin o Xi Jinping», cree el autor de 'Los tres mundos' / «Conquistando las Galias forjó la idea de Occidente. Fue muy violento en la guerra, pero no un genocida»

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Tréveris (Alemania)

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:31

Comenta

«Con gobernantes como Julio César hoy el mundo iría mejor». Lo dice Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) con una pícara sonrisa ante la Porta Nigra ... de Tréveris, la ciudad romana más antigua de Alemania. El escritor, auténtico rey Midas de la novela histórica, ha viajado al corazón de la Galia germánica –Coblenza y Tréveris– para presentar 'Los tres mundos' (Ediciones B), la tercera y monumental entrega de las seis que dedicará a Julio César. «En este episodio muestro cómo empieza a configurarse un nuevo mundo», explica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  4. 4

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»

«No aprendemos de la historia por pura ignorancia»