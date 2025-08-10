Antonio Trujillo: «Me gusta la alegría que transmite el verano, se ve a la gente feliz por la calle»

Defiende con firmeza a Málaga, y especialmente Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, donde pasó los «mejores veranos» de su vida, según resalta. ... No escatima en elogios hacia su tierra ni tampoco sobre su gran pasión, la música, con la que se sumergió en el Toys &Rock, una aventura solidaria a beneficio de los más pequeños en la que en vez de pagar una entrada se insta a llevar juguetes para repartirlos entre quienes lo necesiten. El próximo mes de diciembre volverá a levantar el telón.

–Desde hace ya más de una década organizas el festival benéfico Toys&Rock, ¿cómo surgió la iniciativa?

–Se me ocurrió que podíamos hacer algo a favor de los niños más necesitados, se lo comenté a mis compañeros de grupo y les gustó mucho la propuesta. Tuvimos claro que por nuestra parte no iba a ser nada monetario, así que optamos por pedir juguetes para repartir entre niños.

–De eso hace ya unos cuantos años, y sigue...

–Sí, son ya quince años con esta iniciativa en marcha, aunque ha habido un par de ocasiones, por el coronavirus por ejemplo, que no se ha podido hacer. Ya estamos preparando la próxima edición, que será el 5 de diciembre en la Sala Trinchera, ya que suele ser siempre cerca de Navidad. El cartel de este año aún no lo tenemos cerrado. Es de agradecer, y de resaltar, que todas las bandas locales que colaboran en este proyecto lo hacen siempre desinteresadamente, sólo porque les gusta la idea, y eso que muchas tienen un buen caché. Tenemos una cuenta en Instagram, @toys_and_rock, donde vamos compartiendo las novedades.

–¿Qué balance haces, en general, de la acogida?

–Muy bueno. La Trinchera se interesó por el proyecto hace unos años y desde entonces lo hacemos allí, aunque antes lo hemos montado en otros sitios. Estamos encantados porque es una sala brutal y se recauda un montón, especialmente en los dos o tres últimos años, que han tenido bastante éxito. La verdad es que, salvo alguna excepción, siempre tenemos muy buena respuesta. Y es fundamental también el apoyo de la asociación Superhéroes un niño una sonrisa, con la que venimos colaborando en las últimas ediciones (y seguiremos haciéndolo mientras quieran), se implican mucho.

–Ellos se encargan de la segunda parte, ¿no?

–Sí. Ellos se involucran al máximo, llevan los juguetes nuevos que recogemos a los niños de Oncología del Hospital Clínico y organizan, dentro de las posibilidades, un bonito show para repartirlos que a los pequeños les encanta. Hay padres que nos cuentan que sus hijos enfermos no se mueven de la cama pero ven aparecer a Spiderman, por ejemplo, y se levantan como locos.

–¿Te marcas alguna meta en cada edición del festival?

–No. Mi objetivo en todo caso se basa en llenar el aforo de la sala que se ha volcado conmigo. Aunque quede feo decirlo (risas) me gustaría que hubiera gente que se quedara fuera, y lograr el lleno absoluto.

«La música para mí es todo en esta vida, incluso ha marcado muchos de mis amigos de hoy en día»

–¿Cómo es tu verano ideal?

–Sería volver a los 10, 11 o 12 años y disfrutar de veranos como los que tuve en Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria. Me iba con mi tía allí los tres meses de vacaciones, no necesitaba dinero, no necesitaba nada. Éramos muchos amigos y creo que han sido los mejores veranos de mi vida. Igual no lo sabía entonces, pero sí ahora.

–¿Algún verano de tu vida que te haya dejado huella especialmente, por el motivo que sea?

–Uno concreto no, pero sí los de la época de los 10 a los 14 años. Fueron veranos que no se pueden pagar con dinero. Éramos felices y no lo sabíamos, no necesitábamos ni un duro.

–¿Playa o piscina?

–Mar, al 120%. No es que sea antipiscina, pero si puedo elegir lo tengo claro.

–¿Para quien no conozca Málaga: un sitio que hay que visitar sí o sí?

–Rincón de la Victoria.

–¿Por?

–Me he criado allí y pienso que es la zona más interesante de la Costa: menos masificada, más barata y con mayor calidad de vida. Incluso cuando no es verano está mejor. Vivo a caballo entre Málaga capital y Rincón.

–Así que en verano no te alejas mucho de Málaga, ¿no?

–Yo es que el verano lo disfruto en Rincón de la Victoria. Y alejarme de un sitio así me parece pagar por tener un lugar similar, o incluso peor.

–¿Qué es lo que más te gusta del verano?

–La alegría que transmite la gente, que hay muchos más festivales de música, hay más movimiento, que anochece mucho más tarde... Se ve a la gente feliz por la calle, como pasa en Navidad.

–¿Y lo que menos?

– El calor. Cada año lo soporto menos. No sé, creo que eso va con la edad (risas). Cada año se me hace más insufrible, va a peor.

Ampliar Trujillo, en una actuación con su grupo. SUR

–¿Algo que no puede faltar en tu maleta de viaje?

–Unos auriculares para poder escuchar música.

–¿Qué supone la música en tu vida?

–La música para mí es todo en esta vida, porque cuando estás alegre la escuchas y cuando estás triste también. La música incluso definió un estilo de vida y ha marcado muchos de los amigos que tengo hoy en día. Tengo un grupo, Brigitte, y habitualmente actuamos también en el Toys & Rock.

–¿Cómo te ves en el futuro?

–Me veo siendo feliz. Eso me vale.

–No es mal plan...

–No, no, creo que la salud mental es lo más importante.

–Y la última, de deportes: ¿Málaga o Unicaja?

–Me gustan mucho los deportes, de hecho estuve a punto de ser jugador profesional de fútbol-sala. No se puede elegir entre esos equipos, ambos están a tope aunque es verdad que Unicaja lleva ya décadas haciendo mejor las cosas.