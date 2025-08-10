Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Antonio Trujillo, durante la entrevista en SUR. Migue Fernández
La Granizada

Antonio Trujillo: «Me gusta la alegría que transmite el verano, se ve a la gente feliz por la calle»

Organizador del festival benéfico anual Toys & Rock en Málaga

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:28

Defiende con firmeza a Málaga, y especialmente Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, donde pasó los «mejores veranos» de su vida, según resalta. ... No escatima en elogios hacia su tierra ni tampoco sobre su gran pasión, la música, con la que se sumergió en el Toys &Rock, una aventura solidaria a beneficio de los más pequeños en la que en vez de pagar una entrada se insta a llevar juguetes para repartirlos entre quienes lo necesiten. El próximo mes de diciembre volverá a levantar el telón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antonio Trujillo: «Me gusta la alegría que transmite el verano, se ve a la gente feliz por la calle»

Antonio Trujillo: «Me gusta la alegría que transmite el verano, se ve a la gente feliz por la calle»