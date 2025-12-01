Amores en frío

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En plena época de reuniones multitudinarias y jaraneos varios, los cuarteles del cine ayudan al relajo y a la calefacción. El otro día fui al ... Albéniz a media tarde a ver la última película de David Trueba, 'Siempre es invierno', de título pintiparado para rimar con el helor malagueño. Basada en su novela 'Blitz', la producción cuenta una historia de amor agridulce y desascostumbrada, sin perder la sorna. El personaje principal es Miguel, encarnado en el siempre efectivo y abigotado David Verdaguer. Se trata de un pesimista pero empático arquitecto a quien su novia (Amaia Salamanca) abandona durante un viaje de trabajo compartido. Dado de bruces con su nuevo estado en un puesto de kebabs de una fría ciudad belga, el tipo decide quedarse allí para digerirlo todo, arrecido perdido. Y entonces se cruza con una interesante madura mujer local, con quien establece una inesperada conexión intelectual, abrigadora y sexual.

Sin ser un peliculón, se agradece el tono clásico y no demasiado pijo ni pedante del guion. Porque, sí, interiorizamos la reconstrucción de los cimientos emocionales que hace el protagonista. Y entendemos poco a poco su variable autoestima, su rabia hilarante hacia la nueva pareja de su ex, o las dudas sobre qué hacer con esa desconocida que casi le dobla la edad. Al final, conforme pasan las hojas de un calendario atropellado, la cosa se resuelve sin llegar a solucionarse, pero ante un bello amanecer presagio de nuevos calores del alma. Con guiños al Woody Allen melancólico y mordaz, con citas a Brassens o a Battiato, la película se deja ver con mucho gusto por su sabor reconstituyente. Para seguir con mi tute cinéfilo intensito, al volver a casa puse en Filmin 'Amor en Oslo', título noruego que participó en Venecia en 2024. Va también sobre soledades y segundas oportunidades en esas ciudades inhóspitas donde, como diría Rosa Benito, siempre es invierno total. Menos irónica pero igual de elegante y sagaz que la de Trueba, se la recomiendo si buscan cualquier noche un rato de solaz antes de embozarse en el nórdico.

