Amores en frío

Juan Francisco Gutiérrez

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

En plena época de reuniones multitudinarias y jaraneos varios, los cuarteles del cine ayudan al relajo y a la calefacción. El otro día fui al ... Albéniz a media tarde a ver la última película de David Trueba, 'Siempre es invierno', de título pintiparado para rimar con el helor malagueño. Basada en su novela 'Blitz', la producción cuenta una historia de amor agridulce y desascostumbrada, sin perder la sorna. El personaje principal es Miguel, encarnado en el siempre efectivo y abigotado David Verdaguer. Se trata de un pesimista pero empático arquitecto a quien su novia (Amaia Salamanca) abandona durante un viaje de trabajo compartido. Dado de bruces con su nuevo estado en un puesto de kebabs de una fría ciudad belga, el tipo decide quedarse allí para digerirlo todo, arrecido perdido. Y entonces se cruza con una interesante madura mujer local, con quien establece una inesperada conexión intelectual, abrigadora y sexual.

