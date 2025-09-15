Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escritora nigeriana Chimananda Ngozi Adichie, que rompe un silencio narrativo de doce años. R.C.
Libros

«La amistad entre mujeres es revolucionaria», asegura Chimananada Ngozi Adichie

«Es inhumano criminalizar a quienes emigran soñando con una vida mejor», dice la nigeriana, que regresa a la novela con 'Unos cuantos sueños'

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Dice años ha tardado Chimamanda Ngozi Adichie (Enugu, Nigeria, 1977) en regresar a la novela. La autora de la aclamada 'Americanah' lo hace con 'Unos ... cuantos sueños' (Random House), un historia de quinientas páginas sobre los anhelos y vicisitudes de cuatro mujeres negras. La crítica anglosajona la saludó como «una 'Guerra y paz' feminista». Agradece Adichie la comparación con Tolstoi, «pero me gusta más si quitamos la palabra feminista y se queda en 'Guerra y paz'», ironiza esta contradictoria narradora, dramaturga, ensayista y faro del feminismo. Cree que mujeres y hombres deben redefinir juntos la masculinidad y lamenta que se criminalice los inmigrantes.

