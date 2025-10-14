'Alter Ego', el espíritu libre del flamenco planea sobre el Cervantes

Hay varios factores que pueden hacer que las personas con trastorno de identidad disociativo cambien entre diferentes realidades. Estos pueden incluir estrés, recuerdos, emociones fuertes, ... impresiones sensoriales, consumo de alcohol y drogas, eventos o situaciones especiales. En 'Alter Ego' se introduce el concepto de flamenco como interruptor que lleva a la búsqueda de algo nuevo.

Este lunes, el espectáculo ideado por Patricia Guerrero y Alfonso Losa dio inicio a un ciclo de danza que se estirará a lo largo de octubre, dejando sensaciones agradables y prometedoras. El telón se abre y muestra una escenografía minimalista. Cuatro sillas y cinco intérpretes. El peso recae sobre los dos bailaores, el propio Alfonso Losa y Paula Comitre. Acompañados al cante por Sandra Carrasco, el desarrollo de la coreografía da lugar al alumbramiento de una nueva identidad, o si se quiere decir de otra manera, una tercera persona.

La indagación comienza de manera pausada y lenta, con Losa y Comitre alternando sus apariciones. El oficio de Losa queda patente desde el principio, con movimientos intensos, un fuerte zapateo y algunos centelleos espasmódicos. Pero, sin duda, el espectáculo, que dura algo más de una hora, adquiere otro relieve cuando entra en juego Comitre. Ambos se funden en una coreografía milimétrica de cuerpos entregados y contorsionados.

Para el profano, el flamenco se dibuja como ese espíritu libre entre las artes que este lunes planeó también sobre un Teatro Cervantes, que presentaba una entrada aceptable para un lunes 'post-puente' de los que ya parecen moverse con cierta pereza otoñal. 'Alter Ego' dispone de las mejores herramientas para cautivar a un público que no tiene que ser experto. Gestos rápidos y precisos, antebrazos que parecen estiletes cortando el aire.

Más imágenes de 'Alter Ego'. SUR

Todo discurre sin interrupción, pero hay una segunda parte sentida en la que se detecta un registro más intenso. A destacar los diversos encuentros entre Losa y Comitre. Primero los bailaores se 'citan' desde lejos para luego encontrarse en mitad del escenario. El resultado es fricción. Ese tipo de fricción que produce piel de gallina.

Al final, resulta más o menos fácil de entender por qué 'Alter Ego' cosechó el premio de la crítica y del público en el Festival de Jerez. Sin una experimentación excesiva, que siempre tiene el riesgo de dejar fuera al espectador más generalista, muestra la profundidad que es capaz de alcanzar el flamenco en el plano corporal. Una larga ovación del público, puesto en pie, lo corroboró.

Las últimas palabras tienen que ser para la iluminación, sobria y suave, confirmando que es un poco como el cepillarse los dientes. Si no está bien, como una pasta de dientes barata, te deja un regusto insípido e insulso. Cuando sí lo está, resalta como una bonita sonrisa.