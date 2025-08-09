Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jodorowsky charlará con el público tras la proyección el 1 y 2 de septiembre. Pascale Montandon-Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky, 96 años de genialidad y locura: «¿Qué me queda por hacer? Morir»

El cineasta y escritor chileno, autor de culto y 'psicomago', visita en septiembre Málaga para el estreno de su última película en el Cervantes

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:20

«¿Cómo está?», le digo nada más iniciar la videollamada desde Málaga. «Sentado», contesta él con una sonrisa al otro lado desde París. Primera lección: ... no pretendas que tu pregunta tenga la respuesta que supones. Una conversación con Alejandro Jodorowsky es totalmente imprevisible. Frases brillantes conviven con momentos surrealistas y con consejos para mejorar la vida de su interlocutor. La genialidad y la locura siempre se han llevado bien en la cabeza del escritor y director chileno, un autor de culto con tantos seguidores como detractores que sigue estrenando nuevos proyectos a sus 96 años de edad. El último, 'Psicomagia: Un arte para sanar', la película que presentará en Málaga el 1 y 2 de septiembre, en el Teatro Cervantes, para después abrir un coloquio con los asistentes (20.00 h., desde 12 euros)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alejandro Jodorowsky, 96 años de genialidad y locura: «¿Qué me queda por hacer? Morir»

Alejandro Jodorowsky, 96 años de genialidad y locura: «¿Qué me queda por hacer? Morir»