Fotograma de 'Agente secreto'. SUR

'Agente secreto' se lleva el premio al mejor largometraje de la 35 edición de Fancine

'Double or Nothing' y 'Future Is Panorama' ganan la competición de cortometrajes en animación e imagen real respectivamente

SUR

málaga.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La 35 edición de Fancine ya tiene sus ganadores. El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga ha celebrado su gala de clausura ... en el Cine Albéniz. En esta ocasión, 'Agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho, ha sido reconocida por el jurado oficial con el Premio Clínicas Rincón Dental al Mejor Largometraje, dotado con 6.000 euros. La producción ha conquistado al comité con su capacidad de combinar intriga, reflexión y una mirada muy personal del género contemporáneo en una trama sobre corrupción, persecución política y represión policial ambientada en la dictadura militar brasileña.

