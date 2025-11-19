'Agente secreto' se lleva el premio al mejor largometraje de la 35 edición de Fancine

La 35 edición de Fancine ya tiene sus ganadores. El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga ha celebrado su gala de clausura ... en el Cine Albéniz. En esta ocasión, 'Agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho, ha sido reconocida por el jurado oficial con el Premio Clínicas Rincón Dental al Mejor Largometraje, dotado con 6.000 euros. La producción ha conquistado al comité con su capacidad de combinar intriga, reflexión y una mirada muy personal del género contemporáneo en una trama sobre corrupción, persecución política y represión policial ambientada en la dictadura militar brasileña.

Junto a ella, la gran triunfadora de este podio ha sido 'Resurrection', del cineasta chino Bi Gan, que atesora tres estatuillas. El jurado ha querido subrayar la potencia visual y conceptual del filme, así como su marcado sello autoral, otorgándole al realizador, uno de los nombres imprescindibles del cine asiático actual, el Premio a la Mejor Dirección. Este título suma de igual modo varios premios técnicos más: Mejor Banda de Sonido y Mejor Fotografía, para Jingsong Dong.

Y con dos 'gatetes' se alza también la cinta francófona 'Reflection in a Dead Diamond', que brilla en el apartado técnico con los premios a Mejores Efectos Especiales y Mejor Montaje. En las categorías interpretativas, Tahar Rahim ha sido galardonado como Mejor Actor por 'Alpha', mientras que Patricia López Arnáiz ha obtenido el Premio a la Mejor Actriz por su papel en la española 'Singular'. El reconocimiento a Mejor Guion ha recaído en Ricky Camilleri y Oscar Boyson por 'Our Hero, Balthazar', que ha tenido su estreno en España en el marco de esta 35 edición de Fancine.

El jurado joven ha concedido el Premio Aula Magna mejor cortometraje de animación a 'Double or Nothing', del suizo Tokay, que, además, recibe el Méliès de Plata, convirtiéndose en el candidato de Fancine para la gala Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo que convoca la Federación MIFF. Por su parte, 'Future Is Panorama', del sirio Muschirf Shekh Zeyn, ha sido reconocido con el Premio Famadesa al mejor cortometraje de imagen real. Ambos trabajos obtienen una dotación económica de 1.500 euros.

Y también se han conocido los resultados de la votación popular. El público ha elegido 'La sangre', del español Joaquín León, como mejor cortometraje de imagen real, y 'Free the Chickens', del eslovaco Matúš Vizár, como mejor cortometraje de animación. E Premio del Público al Mejor Largometraje ha recaído en 'El último vikingo', dirigida por Anders Thomas Jensen.