Abierto el plazo de presentación de candidaturas para la VI edición del Premio de Periodismo David Gistau

Los trabajos para el galardón, dotado con 10.000 euros, podrán presentarse hasta el 15 de octubre a las 14:00 horas

C.P.S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:14

Este jueves se abre el plazo de candidaturas para la VI edición del Premio de Periodismo David Gistau, un galardón que rinde homenaje a la ... figura del recordado periodista. Convocado por Vocento y Unidad Editorial, los dos grupos en los que Gistau publicó sus columnas, crónicas y reportajes, el premio cuenta con el patrocinio de la Fundación ACS y de Santander, y está dotado con 10.000 euros.

