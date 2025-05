Yolanda Postigo, una cantautora en formación: De las aulas de la universidad a los escenarios

María Donoso Martes, 20 de mayo 2025, 19:05 Comenta Compartir

Compaginar una carrera universitaria con el desarrollo de una carrera musical no es tarea fácil, pero Yolanda Postigo, estudiante de Comunicación Audiovisual de la UMA, ha encontrado en esta dualidad una fuente de inspiración y crecimiento. Apasionada de la música, ha logrado abrirse paso en la escena emergente sin dejar de lado su formación académica. «Este año ha sido clave para mí», cuenta Postigo. «Llevo componiendo desde hace muchos años, pero ha sido ahora cuando me he atrevido a mostrar mis canciones al público».

Su voz sincera y su estilo, que fusiona pop con tintes de indie y jazz, han empezado a resonar en distintos espacios, desde pequeños bolos hasta festivales universitarios. La música corre por sus venas. «Mis padres se conocieron en un coro, y desde pequeña en mi casa cantar era algo normal. Crecí creyendo que era habitual que las familias hicieran armonías a cuatro voces por diversión», explica con una gran sonrisa la estudiante. Sin embargo, su camino en la música no ha sido lineal. Estuvo en el conservatorio, pero lo dejó. Años después, tras una etapa difícil durante la pandemia, encontró en la composición una vía de escape y autodescubrimiento. «Expresarle a alguien lo que te ocurre, no es tan sencillo. Yo a través de mis letras y melodías, pude encontrar la forma perfecta de ayudarme a mí misma y poder soltar lo que me ocurría».

Componer una canción no es tarea fácil. Muchos músicos emergentes comienzan, al igual que Postigo, haciendo 'covers' de otros artistas, hasta que encuentran su inspiración propia. «Mis canciones la mayoría son sobre amor y desamor. Puede sonar algo ya muy repetitivo, pero cada artista vive, escribe y siente diferente». Su universo musical es amplio: bebe de la sensibilidad de artistas como Phoebe Bridgers y Jorge Drexler, y valora la música como un espacio de colaboración. «Para mí, la música es un juego de equipo, como el cine. Cuando te rodeas de gente buena, surgen cosas bonitas», señala la estudiante.

Aunque las canciones románticas son las más comunes, hay muchos tipos de amor y formas de expresarlo. «Mi nueva canción que se llama 'Candela', va de una tarde de amigas en la que mi amiga se enamoró de un muchacho en la playa y de ese día salió una canción de cachondeo de ese flechazo», explica entre risas la cantautora.

Entre clases, trabajos universitarios y presentaciones en vivo, Postigo ha aprendido a organizarse. «No me resulta difícil compaginarlo, siempre que lleve todo al día. Lo complicado es cuando se juntan exámenes con conciertos, pero con planificación se puede». Además, gracias a los espacios que cede la UMA, como el caso del contenedor cultural, los estudiantes pueden realizar eventos, para dar a conocer a todos los artistas que se encuentran en cada una de las facultades. «Solicité a la universidad el contenedor para hacer un evento llamado 'FOMO' para juntar a diversos músicos emergentes y compañeros que también se están metiendo en el mundo de la música».

Con varias canciones disponibles en YouTube y otra en camino, su próximo reto es lanzar un EP y seguir explorando su arte. «No sé si me dedicaré 100% a la música, pero es algo que siempre me acompañará. Le pongo mi corazón y sé que, aunque no me dé ingresos suficientes, siempre me aportará a nivel emocional». Entre el campus y los escenarios, Yolanda Postigo avanza con paso firme, demostrando que se puede soñar a lo grande sin dejar de lado la realidad.