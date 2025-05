«La cámara me ha sanado»: Carmen Ocaña convierte la fotografía en un acto de reconstrucción La exposición 'Hello! My name is Pletórica' puede visitarse en el Contenedor Cultural de la UMA hasta el 13 de junio

A veces, mirar el mundo es una forma de empezar a mirarse. Carmen Ocaña cogió por primera vez una cámara cuando vivía en Alemania, en un momento vital de búsqueda y de necesidad. Lo que nació como una compañía se transformó en una herramienta para entenderse. «Cogí la cámara por necesidad. Era un momento de mi vida en el que necesitaba expresarme, entenderme a mí, entender mi entorno». Ese proceso de autodescubrimiento ha dado lugar a 'Hello! My name is Pletórica', su primera exposición individual, que puede visitarse en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga hasta el 13 de junio, en horario de 11:00 a 14:00, de lunes a viernes.

La exposición está compuesta por 31 imágenes en color organizadas en dos actos: la pérdida y la búsqueda de identidad. A través de una protagonista transformadora, Ocaña explora feminidad, consumismo y reconstrucción del yo con una estética vibrante, escenificada y con influencias del cine, la cultura pop y la fotografía de moda. «Pletórica ha sido como ponerle un título que agrupase toda la explosión de emociones, todo el color y una forma de presentarme. Es una palabra que creo que integra toda la historia que hay detrás», explica.

Ver la obra reunida en la sala supuso para ella un momento muy íntimo. «Cuando montamos ya toda la sala, lo vi todo desde una perspectiva muy bonita, porque al final para mí es como ver quién he sido, ver esa etapa anterior que he vivido y decir: esto he sido». Las fotografías están llenas de recuerdos de proceso. «Cuando veo las fotos, lo que veo son las historias antes de darle al botón, que es realmente lo apasionante», recuerda Ocaña.

Graduada en Publicidad por la UMA, ha trabajado junto a Tecla Lumbreras y Penélope Martín, comisarias de la exposición: «Para mí siempre han sido unas referentes. Independientemente de la trayectoria que tienen, para mí son unas referentes de mujeres en cuanto a muchos aspectos». Su papel ha sido clave para que saliese a la luz: «Para mí ellas han sido realmente una parte indispensable de todo esto. Me siento súper afortunada de poder haber compartido este nacimiento con ellas».

Más allá de la técnica o la estética, hay un deseo de conexión: «Me gusta mucho que cada uno saque su propia conclusión de la imagen. Que intenten ver un poco qué hay de ellos en la obra, o qué tiene la obra un poco también de ellos. Para mí eso es esencial». Esa búsqueda de significado compartido convive con la autenticidad del proceso: «Mis fotografías son muy directas. Casi no hay ninguna que esconda nada para mí», explica la fotógrafa.

Carmen Ocaña se ha abierto en canal en su primera exposición: «Para mí esto es autobiográfico. A mí me ha sanado mucho la cámara, y me gustaría también animar a que todo el mundo que está atravesando cualquier etapa en su vida, coja cualquier herramienta creativa que esté a su disposición y que lo utilice para expresar cómo se siente, porque creo que es muy revelador y muy sanador».

En cuanto al futuro, se lo toma con calma y naturalidad: «Soy muy flexible en cuanto a lo que hago a nivel creativo, porque me gusta darme mi espacio y conectar con quien soy ahora». Además, Carmen Ocaña añade que no tiene prisa: «Considero que lo que haga también irá cambiando, y eso es algo que me fascina. Tengo curiosidad también yo de autodescubrirme».

«Creo que todo lo creativo tiene un poder transformador. Que cada cual se mire en lo que hace. Y que haga. Que se equivoque. Que vuelva a hacer. Porque ahí, en ese proceso, uno empieza a encontrarse», sentencia Ocaña.