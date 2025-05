La UMA publica una guía pionera sobre intervención logopédica en autismo de grado 1

Nerea Arco Lunes, 26 de mayo 2025, 12:54 Comenta Compartir

El profesor de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga, Francisco J. Carrero, ha publicado una guía pionera titulada 'Trastorno del espectro autista de grado 1', es decir, en aquellos casos que requieren menos apoyo en el día a día. Este libro está basado en modelos explicativos, evaluación diagnóstica y estrategias terapéuticas para optimizar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en distintos contextos clínicos, educativos y familiares.

«Durante años he ido recopilando materiales y herramientas en esta área ya que notaba una carencia clara: no existía un manual centrado exclusivamente en el grado 1 desde la perspectiva logopédica», explica el autor. Mientras que los grados 2 y 3 del trastorno del espectro autista (TEA) ya cuentan con múltiples recursos, aplicaciones y sistemas de comunicación aumentativa, los casos más leves quedan desatendidos. El grado 3 es el más severo, en el que muchas veces no hay lenguaje oral. En el 2 puede haber algo del lenguaje, pero aún con muchas dificultades. El grado 1, sin embargo, presenta un mejor desarrollo lingüístico, aunque con problemas significativos en la comunicación social y la flexibilidad de comportamiento.

La obra no solo se centra en el lenguaje, sino que incorpora también aspectos culturales, emocionales y sensoriales. «No podemos tratar el lenguaje como algo aislado. Hay que trabajar la capacidad para ponerse en el lugar del otro para ajustar nuestros enunciados a diferentes contextos», subraya la importancia de una intervención integral y personalizada. De igual manera, se trata de un material de notable interés práctico para las familias de las personas con TEA, a las que está dedicado el último capítulo.

En cuanto a los retos que enfrentan los logopedas, destaca la necesidad de contar con modelos de intervención claros, coordinados con otros profesionales (psicólogos, terapeutas ocupacionales, docentes y pediatras). «El mayor desafío es conocer bien los contextos y personalizar las estrategias, no hay una receta única, cada caso es un mundo», afirma.

Con este trabajo, el docente malagueño no solo aporta herramientas profesionales, sino que también lanza un mensaje de sensibilidad y compromiso. «Quiero que la sociedad entienda mejor esta realidad. Que se sepa que hay muchas personas trabajando en esto, investigando, escribiendo, escuchando y que las familias de los propios niños sepan que no están solos».