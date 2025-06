Un rincón de Uruguay en la calle Argenta

Adri Revilla Martes, 10 de junio 2025, 17:55 Comenta Compartir

Ir al mercadillo puede ser un hábito en la vida de muchas personas, una acción que pasa por desapercibida. Sin embargo, para María Echenique no lo fue. Aquella mañana del año 2023, bajó de su casa, situada en la calle Argenta, y se encontró con algo que para ella fue mucho más que un mercadillo, una historia que contar. Así nace la exposición 'Los mercadillos de Málaga: Retrato de la otra ciudad'. La estudiante de origen uruguayo, ve un potencial en cada una de las anécdotas de los puestos dignas de trasmitir al mundo. Unas historias perfectas para trasladar a su TFM del Máster de Creación Audiovisual y Artes Escénicas de la Universidad de Málaga.

«Un recuerdo de mi ciudad de origen, Montevideo, acá, en Málaga». Mucho más que una historia potente que contar, la artista encontró un rincón de su ciudad de origen, Montevideo, en la provincia malagueña, más concretamente en la Calle Argenta. Echenique vuela a 2023 hasta aquí por motivos académicos: «De todas las ofertas de masters, Málaga era la mejor opción». Dejar atrás el hogar siempre es difícil, pero ella encontró un recuerdo de su ciudad donde podía acudir los días que la nostalgia fuese protagonista. «Cuando comencé a caminar por la calle , encontré familiaridad con mi ciudad, también me llevó a mi infancia», relata la protagonista.

Además, otro de los motivos que llevó a la artista a comenzar el proyecto fue a ser partícipe de la lucha por la mejora de la vida de las personas: «Como persona que iba a hacer un proyecto, no me quería mantener al margen de lo que pasa en Málaga, porque si bien yo sé que no soy de acá, yo estoy viviendo acá, pero entiendo esa problemática, esa lucha que tienen los vecinos».

La exposición, ubicada en la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, cuenta con más de 38 fotografías, combinadas con arte sonoro. La artista relata que fue muy difícil la elección de la muestra: «Realicé más de 700 fotos y tengo grabaciones de incluso una hora». La unión de estos elementos es el producto de una hibridación de las artes para «conseguir algo mucho más grande». Pudo quedarse solo con la fotografía para la exposición, pero Echenique recalca que «el mercadillo tiene un sonido particular» y que sin él no hubiera trasmitido tanto.

Ampliar María Echenique, en el acto de inauguración de la exposición. Crónica

Desde que comenzó con el proyecto, la visión de la artista sobre la ciudad ha cambiado. Cuánto más avanzaba en la investigación, su mente figuraba distintas ideas acerca de la ciudad: «Málaga es diferente para mí en el centro, que lo que es Málaga en un mercadillo, en un mercadillo cualquier vecino se te acerca, te pregunta algo, te dice algo, se ríe ¿No?. Hay como esa comunidad, no sé, hay otro trato que en el centro».

Málaga no fue de lo único que aprendió, también de sí misma. La exposición fue un proceso de conocerse, de descubrir cosas que antes habían pasado por desapercibidas... «Que me gusta la cámara, que me gusta estar detrás, que me gusta documentar, que los procesos creativos llevan tiempo y hay que seguir, si realmente hay algo que se quiera contar», comenta la artista.

Los mercadillos no ha sido lo único que le ha llamado la atención desde que llego a la ciudad malagueña: «Me interesa el tema de la sequía, también me gusta mucho los pequeños lugares que quedan en el centro, auténticos. Ver esos relatos, esas historias de cómo siguen ahí».

Después de años en la ciudad, Echenique vuelve a su hogar. «Estas experiencia fue hermosas, me voy contenta de lo que conseguí acá, de lo que me dieron, de lo que aprendí, aprendí un montón. Y de las amistades también, así que, nada, me voy feliz. Y quién sabe, nunca se sabe, uno se va, pero puede volver hoy en día», remata.