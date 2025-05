El malagueño que quiere revolucionar la entrega de medicamentos con drones a lugares remotos

Nerea Arco Jueves, 1 de mayo 2025, 17:43 Comenta Compartir

Pepe es un hombre de 82 años que lleva toda su vida viviendo en Salares, un pueblo de menos de 1000 habitantes de la Axarquía. Hace un mes cerraron la única farmacia que quedaba, ya que cada vez tenían menos ventas y era insostenible. Pepe y los vecinos de la zona están muy preocupados, no saben cómo conseguir sus medicamentos sin necesidad de ir al pueblo de al lado, un esfuerzo que muchos ya no pueden permitirse por su avanzada edad. Miguel Sánchez, un joven malagueño apasionado por la ingeniería y el diseño, ha propuesto la solución al suministro de fármacos en zonas rurales de difícil acceso y donde no hay farmacias: un dron.

La historia de Pepe es ficticia, pero no está alejada de la realidad. «En el TFG me propusieron hacer una idea que pudiese aportar algo, que diera rienda suelta a mi creatividad y que involucrase mis dos carreras», explica Miguel Sánchez. Él estudió en la Universidad de Málaga Ingeniería Mecánica y de Diseño y actualmente está haciendo un máster en Madrid. No obstante, su objetivo es poner en marcha ese proyecto que empezó y que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas en zonas rurales que no haya farmacias como pueblos de la Axarquía o en Ronda.

La idea de Miguel tomó forma durante un programa de movilidad en Corea del Sur, donde descubrió cómo la geografía montañosa afectaba el acceso a bienes y servicios. «Allí vi cómo se usaban tecnologías innovadoras para solventar problemas logísticos, y pensé que en Málaga, con zonas como la Axarquía o la Serranía de Ronda, también podría funcionar», explica.

Al regresar a su tierra, observó que en algunos pueblos la única opción para recibir medicamentos era hacer largos trayectos en coche, lo que podía demorar hasta una hora. En cambio, con su dron eléctrico, este tiempo se reduciría a apenas 20 minutos.

Además, su propuesta se volvió aún más relevante cuando, tras el paso de la DANA, quedó claro que los suministros aéreos de emergencia pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Además, le otorgaron el 'Premio Terra Málaga', una iniciativa que reconoce el talento de jóvenes investigadores.

Pero no todo ha sido fácil. Miguel Sánchez reconoce que para hacer realidad su idea aún necesita formación en aeronáutica, algo en lo que ya está trabajando. También cuenta con la ayuda de un amigo especializado en drones, con quién planea desarrollar el proyecto. El ingeniero explica que hay muchos obstáculos como las condiciones meteorológicas adversas, aunque la solución está en poner el dron en marcha a primera hora de la mañana que es cuando menos viento hace. Otro de los impedimentos es que no se pueden usar cerca de aeropuertos, ni en zonas de aves protegidas, ni en bases militares. Son zonas muy específicas en las que tendría sentido este dron y que se pueda dar la situación, aunque es muy necesario.

Aunque aún queda camino por recorrer, Miguel tiene claro que los drones jugarán un papel clave en la logística del futuro. «Amazon ya está probando el reparto de drones de paquetería en Estados Unidos y en África han desarrollado un dron catapulta para emergencias médicas. Es solo cuestión de tiempo que en España también demos el paso», asegura.

