«Hay muchos biólogos que no entienden lo que yo hago»

«Iba a estudiar Medicina, pero me quedé fuera. Menos mal que no me cogieron». A veces, no entrar en la carrera que soñabas te deja perdido, con la sensación de que todo se desmorona. Pero otras veces, con el tiempo, descubres que aquel tropiezo fue lo mejor que te pudo pasar. Es lo que le ocurrió a Alfonso Bravo (Málaga, 24 años), que soñaba con ponerse una bata blanca en una facultad de Medicina, pero acabó cambiando de ruta. Se desvió hacia el mundo de la ciencia y hoy es bioquímico.

El estudiante de la UMA ha recibido el premio al mejor TFG por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. Respecto a la carrera, el sabor de boca es agridulce. Sobre todo, resalta la dificultad de los primeros años: «Hay asignaturas que te matan». En el último año de su etapa universitaria llegó otro gran reto: el TFG. «Estuve todo el verano con él, pero bueno, ha merecido la pena tanto esfuerzo», resalta el protagonista.

Debido a sus buenas notas, pudo elegir tema por lista, es decir, el proceso para elegir el TFG en su carrera no es de elección libre. «No tenía claro el tema, pero sí a mi tutor, Armando Reyes». De él solo tiene palabras bonitas, y agradece en repetidas ocasiones toda la ayuda que le ha brindado durante el proceso de investigación. Respecto al tema, «es algo complicado de explicar, la verdad», dice entre risas. Además, comenta la dureza mental del trabajo: «Es una sensación muy abrumante porque hay momentos en los que te sientes muy solo».

En un principio, se decantó por ese tema por «motivos laborales». Alfonso Bravo explica que el oficio de bioinformático es muy demandado. Aun así, también asegura que no se ve dedicándose a otra cosa: «No me quiero ver en un laboratorio, mi labor está ante un ordenador».

'Caracterización epigenómica y transcriptómica de la memoria inmunológica en células B', así se titula su trabajo. El objetivo es estudiar las células individuales en ratones infectados por malaria, tanto en la primera infección como en la segunda.

Para poder llevar a cabo esta investigación, usa dos ramas de la biología; la transcriptómica, que permite saber qué genes están «activados» en cada célula; y la epigenómica, que estudia cómo el ADN se «ordena» para permitir que esos genes se activen. «Lo novedoso de mi TFG es la técnica usada: la secuenciación de ADN a nivel de célula única».

Pero más allá de una meta científica, también hay una social. Alfonso Bravo quiere que su trabajo sirva para comprender mejor las enfermedades inmunológicas. En cuanto a los resultados, los datos apuntan a diferencias en la cantidad de células B durante la reinfección, así como a cambios genéticos en el ADN. Dicho de forma sencilla: descubrió que los ratones, al ser reinfectados con la enfermedad, cambian tanto la cantidad como el comportamiento de sus células. Para ilustrar la complejidad del tema, Bravo recuerda una anécdota durante la presentación de su TFG en Sevilla, con motivo del premio: «Hay muchos biólogos que no entienden lo que hago.»

Como en todo camino, también hubo piedras. Bravo comenta que la mayor dificultad fue la información: «Como es algo más o menos novedoso, la información está muy rebuscada. Pero me ayudaron mucho con la metodología», explica.

Ya terminó su carrera hace un año y ahora está a punto de finalizar el máster de Bioinformática. Respecto al futuro, el bioquímico muestra una mirada pesimista: «Muchos investigadores acaban yéndose al extranjero, porque allí las condiciones son muchísimo mejores». Sobre esta problemática, comenta que uno de los focos está en «la poca financiación» que invierte el Estado.

Aun así, no va a rendirse, porque tiene claro su objetivo: «Ahora quiero ir a por las becas del CSIC y la FPI para poder realizar un doctorado e investigar, pero como a mí me gusta: frente al ordenador».