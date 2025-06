Rocío Nadales Miércoles, 18 de junio 2025, 19:41 Comenta Compartir

Conseguir una medalla en un Campeonato de España Universitario no es algo fácil y menos en un deporte individual. Sin embargo, la taekwondista de la UMA Sara Núñez lo hace parecer simple cada año. La estudiante de enfermería ha conseguido este año alzarse con la medalla de bronce. La malagueña repite triunfo tras conseguir dos medallas de plata en las anteriores ediciones.

Este triunfo es solo el sinónimo de su esfuerzo y dedicación durante más de once años. Empezó a practicar este deporte por su padre con tan solo ocho años. Para Núñez conseguir esta medalla ha sido un orgullo, pero para ella lo más importante es el apoyo: «La medalla es una consecuencia del trabajo y el apoyo recibido a un deporte minoritario como el taekwondo».

La malagueña se muestra ambiciosa y con ganas de más tras este campeonato: «En todos los combates se aprende algo. Me sirve para prepararme más para el siguiente». A pesar de ser un deporte individual, la deportista cuenta la importancia de tener buenos compañeros de expedición: «Fuimos tres de mi club, entre ellos mi hermana. Me sentí muy arropada por mis compañeros. También nos juntábamos mucho con las expediciones andaluzas».

Actualmente, Sara Núñez entrena en la academia 'Blas López TKD Clínicas Rincón Dental' de Torre del Mar y su entrenador es precisamente Blas López, campeón del mundo del World Masters Games en Italia en 2013. «Mis referentes son mi profesor y ahora mismo, justo en mi categoría, que es menos de 49 kilos, la campeona olímpica Adriana Cerezo», añade la deportista.

Para ella compaginarlo con su vida y estudios es algo rutinario: «Llevo toda mi vida haciéndolo. Hay que saber aprovechar muy bien las horas.Tengo un buen manejo del tiempo y me da más o menos tiempo a hacer todo».

El próximo objetivo de Sara Núñez con la selección de la UMA es conseguir el oro. El año que viene será su último curso y posiblemente, su última participación en un campeonato universitario. Por ello, la taekwondista concluye con ambición sus ganas de ir a por más: «Siendo mi último año, me gustaría conseguir el oro. Me he quedado con ganas de más».