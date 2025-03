Irene Manzano Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:51 Comenta Compartir

La sociedad que avanza a la velocidad de la luz parece estancarse. Las prisas por alcanzar el éxito de inmediato conllevan un esfuerzo físico, pero aún más mental, que no se expresa lo suficiente. La universidad es una etapa repleta de desconocimiento, dudas e inseguridades, cambios que se materializan en jóvenes que no saben canalizar lo que sienten y piden en silencio, ayuda a gritos. La psicóloga especializada en ansiedad, gestión emocional y liderazgo personal, Sara Berrocal (Málaga, 1992), manifestó: «Muchos jóvenes tienen miedo a ser juzgados por ir al psicólogo».

Los problemas de salud mental no son una novedad, pero la preocupación por ellos ha ido en aumento. Para Hrithik Vijay Paryani, de Publicidad y Relaciones Públicas, cada día se toma más conciencia sobre el tema, aunque consideró que «los problemas de los jóvenes se tienen en cuenta, pero no se actúa ante ellos». Esta percepción es compartida por la futura profesora de Lengua y Literatura, Boutaina El Farssioui Belhaj, quien tras haber acudido dos veces a terapia, subrayó: «No sirve de nada ir al psicólogo si no cambias tu contexto o tu contexto cambia».

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes es la falta de acceso a recursos públicos en salud mental. «La ratio de psicólogos por ciudadano sigue siendo baja», expresó El Farssioui. La situación económica también juega un papel crucial: muchos estudiantes saben que sus familias no pueden costear terapias privadas y prefieren no expresar su malestar para no ser una carga.

La experta señaló que factores como la autonomía, el autoconocimiento y las habilidades emocionales resultan clave para el bienestar mental. Sin embargo, también destacó la importancia del entorno: «El apoyo familiar es fundamental. Si trabajamos con el joven pero su familia no cambia ciertas actitudes, los avances pueden ser limitados».

A esto se suma la presión por la hiperproductividad y la incertidumbre sobre el futuro. «Se nos educa en la idea de que hay que esforzarse al máximo porque la vida se pondrá peor«, comentó una joven universitaria que prefiere no revelar su nombre. «Esto genera ansiedad y nos hace vivir en una anticipación constante».

El Barómetro de Opinión de UNICEF de 2024 reveló que 4 de cada 10 jóvenes manifestaron haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental y más de 1 de cada 3 no había hablado con nadie sobre esos problemas. Berrocal explicó que el hecho de poder acceder a los recursos de salud mental es fundamental para ellos. «Sobre todo, una buena orientación escolar, que sea factible el hecho de que ellos puedan optar a programas de bienestar mental en la comunidad, ya sea en el colegio, en el instituto o en el centro de salud».

Los universitarios coincidieron en que los jóvenes son conscientes de los problemas sobre salud mental de su generación, pero a las personas de más edad, les produce aun cierto rechazo; aunque, sostuvieron, que bajo su percepción, cada día se involucran más en comprenderlos.