Estudiantes de la UMA impulsan su inserción laboral con el nuevo 'Pasaporte hacia el empleo'

La Universidad de Málaga ha puesto en marcha este año una innovadora herramienta para fomentar la inserción laboral de su alumnado: el 'Pasaporte hacia el Empleo'. Se trata de una certificación complementaria al currículum que recoge las actividades realizadas para la adquisición de capacidades y habilidades. La Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Susana Cabrera, ha sido la encargada de entregar los primeros pasaportes a Antonio Trujillo y María Peinado, estudiantes del doble grado de Ingeniería Informática y en Matemáticas, y a José Antonio Caturla, del máster Universitario en Asesoría Jurídica en Empresas.

Antonio Trujillo relata que hizo tres cursos, un mínimo de 70 horas: 'Actitud Emprendedora', 'Enfoca tu futuro profesional' y 'Digital and Soft Skills'. Estos talleres se centran en desarrollar competencias útiles como hablar en público, algunas soft skills y optimización del currículum, entre otras. «Me ha ayudado mucho a concienciarme sobre habilidades que no sabía que eran tan importantes o no sabía ni que se podían desarrollar », explica.

Folletos del pasaporte de empleo de la UMA.

La Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad señala: «Se está visibilizando el interés de nuestro estudiantado por estar preparados para afrontar el paso de la universidad del mundo laboral». Este pasaporte lo puede conseguir cualquier estudiante de la UMA, solo es necesario haber adquirido las competencias transversales que ayudarán a los alumnos a definir su propia marca y a diferenciarse del resto.

Aunque Antonio Trujillo aún no ha tenido la oportunidad de poner en práctica el pasaporte en una oferta laboral, tiene claro que todo suma en un currículum y recomienda la experiencia a cualquier estudiante. «El saber no ocupa lugar. Todo suma y siempre aporta algo positivo, tanto a nivel personal como profesional y sirve para hacerte diferenciar del resto», concluye.