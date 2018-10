«Somos la primera cátedra de eSports en una universidad pública de todo el país» Fernández está inmerso en el proyecto de investigación 'Brain Gamer'. :: félix palacios Manuel Fernández Navas Codirector de la Cátedra de eSports de la UMA CARLOS CONTRERAS MÁLAGA. Martes, 23 octubre 2018, 00:04

Manuel Fernández Navas es el codirector de la Cátedra Estratégica de eSports de la Universidad de Málaga, que lidera el proyecto de investigación 'Brain Gamer'. Este estudio, que se encuentra en su segunda fase, tiene como objetivo observar el comportamiento psicofisiológico de los jugadores profesionales de videojuegos, los denominados eSports. Para ello colaboran el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Sapienza de Roma, además de diferentes empresas como Vodafone Giant y la Liga Survival.

-¿En qué consiste esta segunda fase del estudio?

¿QUIÉN ES? uCargo Manuel Fernández Navas es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la UMA y asesor del Decanato de Ciencias de la Educación en Comunicación y Proyección Pública. Especialidad Codirector de la Cátedra Estratégica de eSports de la UMA. Trayectoria Tres años como profesor en la Universidad de Málaga. Anteriormente estuvo seis años en la Universidad de Cádiz.

-Hemos cogido tres grupos de jugadores: profesionales, semiprofesionales y amateurs. Lo que se ha hecho es conectarle a los jugadores unos dispositivos para medir la actividad cerebral a nivel eléctrico con un electroencefalograma y el Eye Tracking Tobii Pro en el ojo. Esto nos va a permitir, aparte de ver el nivel hormonal, observar qué zona del cerebro se activa cuando están jugando. Me parece muy importante esta investigación porque somos la primera cátedra de eSports en una universidad pública de todo el país. Esta muy bien porque la universidad es la que tiene que dar respuesta de formación a los nuevos profesionales y aquí están surgiendo muchísimos nuevos profesionales.

-¿Por qué medir esos valores?

-Porque nos dan información; primero, lo que ocurre cerebralmente y segundo, la activación fisiológica. Entonces, viendo lo que aúnan los eSports, por un lado es actividad cerebral y por otro actividad fisiológica, que está muy en debate, nos parecía que tenía sentido hacer una investigación que uniera las dos cosas, es decir, que nos pudiera permitir ver qué actividad fisiológica y neuronal tiene un jugador de eSports.

-¿Cuál es la plataforma o videojuego que han escogido de Vodafone Giant?

-Para entender esto hay que saber que un club de eSports es como uno de fútbol. El Barcelona, por ejemplo, es un club que tiene muchas secciones: la de balonmano, baloncesto, fútbol, etc. Los clubes de eSports se organizan igual. Vodafone Giant es el club y luego está el FIFA, League of Legends... En este caso ha participado en el estudio el equipo de League of Legends.

-¿Para qué puede llegar a servir este estudio en el área de la medicina o en cualquier otra área?

-Puede servir para muchas cosas. Yo siempre digo que los eSports, más allá del debate sobre si son deporte o no, más allá de los prejuicios sociales que haya respecto a los videojuegos, están aquí y ofrecen muchos nichos nuevos de mercado. Dentro de nada tendremos médicos especialistas en eSports, fisioterapeutas, nutricionistas... Me consta que ya hay estudios en Canarias que están tratando de utilizar los eSports en educación.

-¿Existe alguna utilidad para las personas de a pie?

-Claro, nosotros estamos ya valorando las aplicaciones de los eSports en educación. Eso puede ser para una persona de a pie. También esto ayuda a contrarrestar esa mala imagen social que tienen los videojuegos.

-¿Existen diferencias en el análisis entre jugadores de élite y jugadores de eSports?

-Hay datos de la primera fase. En ella hicimos un análisis de la saliva. Lo que podemos afirmar es que hay más activación tanto de cortisol como de testosterona cuando están compitiendo contra otros jugadores. Mejor dicho, con un trofeo de por medio. En esto se puede decir que el nivel de estas sustancias es muy parecido al de los deportistas de élite.

-¿Tienen pensada la siguiente fase de la investigación?

-Sí, la tercera fase del estudio va a estar más encaminada al tema de la violencia.

-¿Quiénes son los miembros del equipo de investigación?

-Entre otros, está el doctor Manuel Jiménez, licenciado en Actividad Física y del Deporte. Él es profesor de la UNIR que diseña y dirige la investigación y la pone en marcha con la doctora Patrizia Cherubino, experta en Neurociencia Aplicada, y Alexia de la Morena, especializada en Neurociencias del Comportamiento Predictivo, de la Sapienza de Roma. Nosotros lo que hacemos es asumirla desde la cátedra. Nos sumamos a cualquier proyecto que nos propongan y sea interesante.