El poder de la oratoria Pablo Sánchez, director general de Cánovas Fundación, junto a Andrea Alonso, Adriana Vázquez, Ana Messa y Cristina Negro. :: Félix palacios Cuatro estudiantes de la UMA, campeonas de España de debate, destacan la importancia de saber hablar en público JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ Martes, 14 mayo 2019, 00:23

Vivimos inmersos en una marea de debates. Oratoria por doquier, que atrapa muchos momentos de nuestra vida cotidiana. Debate político, deportivo, social, sobre las interminables y continuas campañas electorales. Incluso sobre Semana Santa, sobre la vida privada de personajes públicos semiaislados en un paraíso natural, sobre temas de actualidad, económicos o de tendencias de modas y modismos; sobre vidas privadas aireadas sin decoro ante las pantallas de nuestros televisores...

Interminables debates que en tiempos actuales llevan al hastío y al hartazgo. Pero esto no significa que la oratoria no constituya un elemento de enorme interés en el desarrollo personal y profesional. Hablamos del uso de la oratoria en el debate como herramienta para el aprendizaje, para compartir ideas, emociones, experiencias y sentimientos y no como arma para la derrota del enemigo.

Así lo demuestran cuatro jóvenes andaluzas estudiantes de la UMA (tres malagueñas y una sevillana) que han unido sus vidas gracias al debate, llegando incluso a ganar una competición a nivel nacional (se celebró en Córdoba del 28 de febrero al 2 de marzo), donde se trataba de debatir y confrontar ideas para acordar o disentir ante centenares de estudiantes de varias universidades nacionales, imponiéndose en la final a la Universidad Pontifica de Comillas. Ana Messa, Andrea Alonso, Adriana Vázquez y Cristina Negro nos relatan cómo llegaron a este momento partiendo de realidades vitales bien distintas, desde trayectorias alejadas.

Para ello se han esforzado por conocer y aplicar las técnicas precisas, no solo por el mero placer de emplear una oratoria adecuada al debate, el fin va más allá. Estas chicas pretenden ampliar sus capacidades comunicativas y ponerlo en práctica en todos los ámbitos de sus vidas cotidianas, ya sea en el social, personal o incluso laboral.

Sus experiencias nos indican que esa comunicación que todos necesitamos de manera continua, incluso con nosotros mismos, se puede perfeccionar con el esfuerzo y con el aprendizaje de técnicas específicas. Ellas tienen claro que debatir no significa imponer sus ideas, sino saber expresarlas para que su mensaje sea claro para el interlocutor; pero también significa el aprender a descifrar correctamente el mensaje que dicho interlocutor les envía.

El entusiasmo con el que estas cuatro estudiantes nos invitan a conocer sus vivencias en el proceso de aprendizaje ofrece una interesante mirada hacia las posibilidades que esta generación tiene para mejorar un aspecto de tanto valor como es la comunicación de las ideas.

Gracias a Cánovas Fundación, «dedicada a formar a jóvenes con dotes de liderazgo y de oratoria», según Cristina Negro, se conocieron todas y estrecharon lazos. Ahora prácticamente son como una familia. Curioso, jóvenes interesadas en el debate, un ámbito algo desconocido y áspero para las personas pertenecientes a la generación Z. Pero ellas vieron una oportunidad de futuro y se lanzaron a probar la experiencia. Ahora siguen vinculadas a Cánovas Fundación de alguna forma. La dirección de Cánovas Fundación apuesta por equipos multidisciplinares para enriquecer el trabajo conjunto. El equipo Cánovas-UMA estudia diferentes grados y máster; Dirección y Administración de Empresas, Derecho, Periodismo y Psicopedagogía. Y apuestan por la argumentación, la oratoria y el liderazgo.