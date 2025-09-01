Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, 'Gran Capitán', 'Joker' y 'Sordo', los tres palomos sustraídos LP

Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

La Guardia Civil busca a 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' y centra la investigación en 'colombaires' con antecedentes delictivos en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia

Javier Martínez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:21

'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' son los nombres de tres palomos deportivos que valen una fortuna, unos 170.000 euros aproximadamente, según la denuncia ... por robo que presentaron los dueños de las aves domesticadas, tres joyas de la corona en la colombicultura de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia por su brillante palmarés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  3. 3

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  4. 4 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  5. 5 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  6. 6

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  7. 7

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  8. 8 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  9. 9 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona
  10. 10 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros