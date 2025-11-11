Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento de la investigación reabierta sobre la avilesina desaparecida con el retrato robot en la pantalla del agente. Guardia Civil

La Guardia Civil identifica 34 años después a la víctima de un homicidio en Asturias

Se reabre la investigación por su desaparición y la benemérita concluye que se trata de la joven hallada en octubre del año 1995 enterrada en cal viva en Barros

Yolanda De Luis y Alejandro L. Jambrina

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

La joven había desaparecido en 1990 y cinco años más tarde, justamente cuando se desvelaba también que habían sido encontrados los restos de una mujer ... de entre 20 y 24 años enterrados en cal viva en Barros, Langreo, la madre denunciaba ante la Guardia Civil su desaparición. En aquel momento la técnica de ADN utilizada, en este caso por la Policía Nacional que se encargó de la investigación, no pudo concluir quién era la chica asesinada por 'Garrincha', pero treinta años más tarde, con nuevos sistemas de identificación, ha llegado la confirmación, se trataba de aquella avilesina que a finales de 1990 se había ido dejando a su hija de cinco años con su madre. Había sido asesinada poco después, concretamente en la noche de Reyes de 1991.

