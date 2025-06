El vertedero de Entrerríos en Mijas sigue sin sellarse catorce años después de su cierre

«Vamos a comenzar con el sellado del vertedero. Ya era hora, podrían decir algunos», afirmó el concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, en ... el pasado pleno municipal del Ayuntamiento de Mijas, en el que el Gobierno local aprobó una inyección de 15 millones de euros al presupuesto de este año, que contempla una partida de 500.000 euros vinculados al antiguo vertedero de Entrerríos. Dicho espacio fue clausurado en el año 2011, cuando el municipio comenzó a derivar sus residuos sólidos a una planta de transferencia ubicada en la propia localidad y de ahí a Casares.

Desde mucho antes de su cierre, dicho vertedero, puesto en marcha en los años 90, fue objeto de polémica, siempre cuestionado por la posible contaminación que estaba causando al medio natural del municipio.

Tuvieron que pasar cinco años desde su clausura para que el Ayuntamiento de Mijas anunciara un proyecto para su sellado. Fue en el año 2016 cuando se dijo incluso el presupuesto y el plazo de ejecución de dicha intervención, habida cuenta de que ya había incluso partida presupuestaria para hacerlo. Pero nunca se hizo y hoy catorce años después de que se clausurara el vertedero de Mijas, éste sigue sin sellarse.

Y a pesar de las palabras del actual concejal de Hacienda, ahora tampoco hay una fecha concreta para que este problema se resuelva.

Desde el Gobierno municipal aclaran que los 500.000 euros de la partida contemplada en los presupuestos para este año es para «hacer frente al cumplimiento de una sentencia judicial relativa a la ejecución de unas obras que se hicieron hace más de 20 años, por la antigua gestora del vertedero y que se encuentran en la zona de Entrerríos». Sobre este punto no dan más detalles, al respecto de la obra en cuestión o de la sentencia judicial.

Sí apuntaron que la actuación de sellado anunciada en 2016 no se llegó a hacer y el proyecto se ha quedado ya obsoleto «al no adecuarse a los precios actuales de mercado». A ello hay que unir que «hay que solventar cuestiones relativas a la disponibilidad de los terrenos«, que al parecer no están en manos del Ayuntamiento, lo que impide que se pueda llevar a cabo licitación alguna», según señalaron y aseguraron que el área de Urbanismo trabaja para solventar dicha disponibilidad.

Total, que de momento el sellado es imposible hasta que se actualice el proyecto y el Ayuntamiento disponga de los terrenos. Hay que recordar que cuando se anunció el proyecto, en el año 2016, el entonces concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, José Carlos Martín (CS) consideró que la obra era «esencial para nuestro medio ambiente». Detalló que el lixiviado que se produce (líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido) ocasiona graves daños al ecosistema mijeño con el paso de los años y las lluvias.