La operación ha sido sellada por los presidentes de las dos cooperativas. SUR

Trops sigue creciendo: absorbe una cooperativa de Mijas con 55 productores y 70 hectáreas de aguacate

El gigante del sector de los subtropicales se hace también con unas instalaciones de casi 2.600 metros cuadrados en Las Lagunas que mantendrán operativas

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:58

La mayor comercializadora de mangos y aguacates en Europa sigue creciendo. La cooperativa veleña Trops ha formalizado la adquisición de otra entidad de la misma ... naturaleza que le permitirá sumar 55 productores y aproximadamente 70 hectáreas de cultivo de aguacate dentro de su estructura. Se trata de la cooperativa Frutos Subtropicales Micoma, Aguacates Mijas S. Coop. And., cuya compra se ha cerrado por el procedimiento de fusión por absorción. El acuerdo ha sido sellado por los presidentes de ambas entidades, el axárquico José Linares y el mijeño José Francisco Valenzuela, tras aprobarlo las asambleas generales de las dos cooperativas.

