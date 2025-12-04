Trops sigue creciendo: absorbe una cooperativa de Mijas con 55 productores y 70 hectáreas de aguacate

La mayor comercializadora de mangos y aguacates en Europa sigue creciendo. La cooperativa veleña Trops ha formalizado la adquisición de otra entidad de la misma ... naturaleza que le permitirá sumar 55 productores y aproximadamente 70 hectáreas de cultivo de aguacate dentro de su estructura. Se trata de la cooperativa Frutos Subtropicales Micoma, Aguacates Mijas S. Coop. And., cuya compra se ha cerrado por el procedimiento de fusión por absorción. El acuerdo ha sido sellado por los presidentes de ambas entidades, el axárquico José Linares y el mijeño José Francisco Valenzuela, tras aprobarlo las asambleas generales de las dos cooperativas.

Con la operación, Trops se hace también con las instalaciones de 2.559 metros cuadrados que la cooperativa mijeña tiene en Las Lagunas, muy cerca de la A-7 y del término municipal de Fuengirola, que se mantendrán operativas, según ha anunciado la firma, que ha destacado que la absorción «reforzará» su posición de liderazgo en la producción y comercialización de aguacate y mango en España.

La adquisición se enmarca dentro del proceso de expansión que está desarrollando la firma de Vélez-Málaga, «ofreciendo a sus socios un modelo cooperativo basado en la comercialización justa, la innovación tecnológica y la sostenibilidad». Con una red de centros operativos que incluyen la Comunidad Valenciana y el Algarve portugués, Trops, que cuenta con más de 45 años de historia, agrupa a más de 4.000 agricultores, con unas cuotas de producción superiores al 55% en el mercado del mango nacional y al 45% en el caso del aguacate peninsular.