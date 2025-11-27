Torremolinos ultima la recepción de un suelo para 700 nuevas viviendas

Torremolinos esta punto de convertir en dotación pública, con su recepción, las obras de urbanización del sector R.2-9, en El Pozuelo. Es una ... pastilla al norte del casco urbano, junto a la autovía, en sentido Málaga. Allí se construirán 711 nuevas viviendas, de la que 202 serán protegidas en régimen de precio limitado, tal y como ha informado el Ayuntamiento.

Para esta expansión se ha articulado un vial principal, con una glorieta intermedia, que conecta la calle Periodista Federico Alba con el camino de San Antón, con una longitud de 922 metros. También se abierto un nuevo acceso a Aguas de Torremolinos y una rotonda de entrada al sector, desde el camino de San Antón, que ha sido habilitado para los futuros usos.

La operación corresponde a la junta de compensación de propietarios y Kronos Real Estate Group. En conjunto, el municipio gana una superficie de crecimiento urbanístico de 147.263,72 metros cuadrados, de los cuales 74.751,58 están destinados para equipamiento escolar, deportivo y social, además de áreas libres y verdes, y 17.333,30 metros cuadrados de viario.

Visita

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha visitado el sector y ha destacado: «Desde 2022 hemos trabajado para reactivar unos trámites que llevaban paralizados desde 2013 y desbloquear, así, el desarrollo de estos suelos urbanizables. Gracias a ello hoy ya hay más de 200 viviendas en construcción». «Este es un paso más en nuestro compromiso con la vivienda, la regeneración urbana y el futuro de la ciudad», ha insistido.

«Tras tres años de trabajo de colaboración público-privada, estamos felices de ver el resultado: un barrio pensado para dar valor al municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes», ha afirmado Francisco José Portillo, director de Urbanismo de Kronos Real Estate Group.

4.500 metros cuadrados Suman las dos parcelas enajenadas por el Ayuntamiento en El Pozuelo para VPO

En este crecimiento urbanístico, están las dos primeras parcelas, que suman 4.500 metros cuadrados y son las más extensas, de las cinco que el Ayuntamiento de Torremolinos puso a disposición de constructoras el pasado mes de junio con el objetivo de generar 200 VPO. Con su venta al Grupo Inmobiliario Ferrocarril, por 7,5 millones que ingresarán las arcas municipales, se han desbloqueado 149 VPO.

Además, en El Pozuelo, actualmente, está en trámite de licencia 35 viviendas más con precios limitados y de promoción privada.