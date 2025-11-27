Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo vial, en El Pozuelo. SUR

Torremolinos ultima la recepción de un suelo para 700 nuevas viviendas

La urbanización de El Pozuelo, donde habrá 200 VPO, contempla casi de 75.000 metros cuadrados para nuevo equipamiento escolar, deportivo y social, además de áreas libres y zonas verdes

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

Torremolinos esta punto de convertir en dotación pública, con su recepción, las obras de urbanización del sector R.2-9, en El Pozuelo. Es una ... pastilla al norte del casco urbano, junto a la autovía, en sentido Málaga. Allí se construirán 711 nuevas viviendas, de la que 202 serán protegidas en régimen de precio limitado, tal y como ha informado el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  8. 8 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos ultima la recepción de un suelo para 700 nuevas viviendas

Torremolinos ultima la recepción de un suelo para 700 nuevas viviendas