Las alcaldesas de París y Torremolinos en la cumbre sobre antisemitismo de la capital de Francia. SUR

Torremolinos lleva a la Cumbre de Alcaldes contra el Antisemitismo de París su defensa de la tolerancia

Margarita del Cid acude invitada por la regidora de la capital gala, Anne Hidalgo, que ha destacado la labor de la ciudad costasoleña para la protección de todas las comunidades

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:07

La Cumbre 2025 de Alcaldes contra el Antisemitismo, celebrada ayer miércoles y este jueves, ha reunido en París a más de 150 responsables municipales de ... 80 países. Organizada por de la Federación de Comunidades Judías de España, el Congreso Judío Europeo, el Movimiento Contra el Antisemitismo y el Consejo Representativo de las Comunidades Judías Francesas (CRIF) ha estado presidida por la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo.

