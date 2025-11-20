Torremolinos lleva a la Cumbre de Alcaldes contra el Antisemitismo de París su defensa de la tolerancia

La Cumbre 2025 de Alcaldes contra el Antisemitismo, celebrada ayer miércoles y este jueves, ha reunido en París a más de 150 responsables municipales de ... 80 países. Organizada por de la Federación de Comunidades Judías de España, el Congreso Judío Europeo, el Movimiento Contra el Antisemitismo y el Consejo Representativo de las Comunidades Judías Francesas (CRIF) ha estado presidida por la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo.

Entre los participantes ha estado la máxima responsable del Gobierno local de Torremolinos, Margarita de Cid, a la que su homóloga de la capital de Francia, Anne Hidalgo, ha trasladado la importancia de su «voz y compromiso» y el papel de la ciudad costasoleña para «garantizar que la lucha contra el antisemitismo ocupe un lugar destacado en la agenda política local».

Con el lema 'Defender valores, promover cultura, inspirar cambio', este espacio para el debate y las propuesta ha puesto de relevancia «el papel crítico de las ciudades en el avance de la tolerancia, la protección de la vida judía y la construcción de sociedades inclusivas para todos». Al respecto, Anne Hidalgo, de raíces españolas, ha puesto en valor la labor de Torremolinos «en la defensa de la tolerancia, protegiendo a las comunidades y promoviendo el respeto mutuo».

«El compromiso de nuestra ciudad con la igualdad, el respeto y la convivencia es ya un referente internacional y es un orgullo poder representarlo», ha destacado la alcaldesa torremolinense. Junto a la política malagueña han acudido desde España representantes de municipios como Fuenlabrada; Hervás; Torrelodones; Castrillo Mota de Judíos; Madrid o de la delegación diplomática española.

Memoria

El 31 de enero de 2025, Torremolinos conmemoró el ochenta aniversario de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, un lugar de horror donde judíos, disidentes políticos, homosexuales y gitanos, fueron exterminados. En esta jornada, en el marco del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, proclamado oficialmente, en 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvieron presentes el presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, David Obadía; el de la Comunidad Judía de Torremolinos, Gilbert Chocrón; el rabino principal de la Comunidad Judía de Torremolinos, Moisés Amselem, la diputada nacional en el Congreso, Gema Pérez, el comisario jefe de la Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena, Antonio de Haro, el inspector jefe de la Policía Local de Torremolinos, José Antonio Olmeda, así como miembros de la Corporación Municipal, y representantes tanto de la Federación de la Hermandad Gitana de Andalucía, como de colectivos LGTBI, entre otros.

Durante el acto, celebrado en la glorieta Avner Shalev, se realizó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio junto al símbolo en memoria de las víctimas de la Shoá ubicado en este enclave del municipio, dedicado al Premio Príncipe de Asturias de España en 2007.