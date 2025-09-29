Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de San Miguel con la custodia del IV Tercio de la Legión de Ronda. SUR

Torremolinos despide su feria con la procesión de San Miguel

El IV Tercio de la Legión de Ronda acompaña al patrón durante su recorrido

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:41

La beneficiosa lluvia ha respetado la procesión del patrón de Torremolinos, San Miguel, que ha salido a la calle en el último día de la ... feria de la ciudad costasoleña, un acto solemne, con la presencia del equipo de Gobierno y concejales y concejalas de la Corporación, que han acompañado a la hermandad religiosa en la celebración. Durante el recorrido del Arcángel, han rendido honores los caballeros del IV Tercio de la Legión de Ronda, que han desfilado al paso del trono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  10. 10 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos despide su feria con la procesión de San Miguel

Torremolinos despide su feria con la procesión de San Miguel