Torremolinos despide su feria con la procesión de San Miguel

La beneficiosa lluvia ha respetado la procesión del patrón de Torremolinos, San Miguel, que ha salido a la calle en el último día de la ... feria de la ciudad costasoleña, un acto solemne, con la presencia del equipo de Gobierno y concejales y concejalas de la Corporación, que han acompañado a la hermandad religiosa en la celebración. Durante el recorrido del Arcángel, han rendido honores los caballeros del IV Tercio de la Legión de Ronda, que han desfilado al paso del trono.

San Miguel se ha reencontrado con los vecinos y vecinas en un itinerario que ha transcurrido por las principales calles, avenidas y plazas torremolinenses, al pasar por Santos Arcángeles, Danza Invisible, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja, Río Arba, Madre del Buen Consejo, Los Manantiales y Costa del Sol, con salida y llegada de la parroquia de San Miguel. En el templo, antes de la procesión, ha habido misa cantada. Segunda jornada con gran protagonismo religioso, después de que el domingo tuviera lugar la ofrenda floral a San Miguel.

La programación cerrará, como es tradición también, con el Día del Niño, en el que las atracciones infantiles tienen descuento. Desde que arrancó la feria, el pasado jueves 25 de septiembre, como continuación de la romería del fin de semana anterior, Torremolinos ha disfrutado de una apretada agenda, con animación, teatro y talleres para los más pequeños, la Caseta Municipal de Mayores, feria de día, zona joven y actuaciones como las de Fernando Soto y Esperanza Soria, Ptazeta o Los Secretos.

Una fiesta que comenzó el pregón de los hermanos Díaz: Juan Antonio, Miguel, Santiago, José, Antonio, Jesús y Maika, antesala del encendido de 550.000 puntos led para embellecer el casco urbano.

Además, en el marco de las celebraciones, llegó, el pasado sábado, el acto institucional con motivo del XXXVII Aniversario de la Autonomía, en el que Torremolinos hizo entrega de sus reconocimientos, distinciones que recaen en vecinos y vecinas, negocios, instituciones o colectivos para, de este modo, agradecer su contribución al municipio.

La Medalla de Honor fue concedida al Restaurante Frutos, fundado por Frutos Herranz, que cumple 70 años de historia consagrado como referente gastronómico. La Medalla al Mérito Municipal en el ámbito Cultural recayó en Aurelio Moreno, a título póstumo, distinguido pintor dedicado a este arte desde la infancia y que deja un legado imborrable.

Otra de las distinciones fue para el Centro de Educación Infantil Madre Maravillas, con la Medalla al Mérito Municipal en el ámbito de la Educación, tras concluir una actividad docente que empezó en 1988 y que llegó a 2.000 niños y niñas torremolinenses.

Otra Medalla del Mérito Municipal en el ámbito de la Acción Social, sirvió para distinguir, a título póstumo, a Valeriano Guerra, que personifica el carácter solidario de la ciudad con una trayectoria vital dedicada a ayudar a los demás, desde Cruz Roja, pero también desde un profundo activismo social.