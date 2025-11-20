Torremolinos conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans

La plaza Trans, en la confluencia del camino del Pozuelo y la avenida San Francisco, a escasa distancia del Ayuntamiento, ha sido el escenario de ... la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans. Una jornada que ha estado marcada por el proyecto que ha desarrollado Estupenda Márquez.

Con el lema 'Raíces y alas: por la memoria y la vida trans', se ha puesto en marcha una intervención simbólica y participativa que ha combinado «arte, palabra y gesto colectivo». Máximo Aguilar Burrezo, persona trans del municipio, con la lectura de un manifiesto, ha puesto voz a «quienes ya no están y a la celebración de quienes hoy siguen construyendo futuro».

A continuación, ha llegado el momento de una plantación colectiva de pequeñas plantas y flores, «como símbolo de raíces que representan la memoria que cuidamos, lo que nos sostiene»; también han servido como una alegoría «de las alas, que representan la esperanza, la vida y los futuros que queremos seguir construyendo de manera conjunta». Esta acción busca transformar el espacio público en un lugar de encuentro, respeto y visibilidad para la comunidad trans, tal y como han dejado claro los participantes. El Ayuntamiento de Torremolinos, por su parte, ha dejado claro su compromiso con la diversidad, la igualdad y los derechos de las personas trans con el apoyo a una iniciativa que, con un pequeño jardín, quiere hacer patente: «La memoria es semilla y la vida trans merece respeto, futuro y libertad».

Esta acción colectiva ha contado con la representación de la Corporación Municipal y de asociaciones y colectivos.

La plaza dedicada al colectivo trans fue inaugurado en 2021 para dar visibilidad y defender los derechos de este colectivo. En el espacio, lucen unos bancos con los colores representativos como son el rosa, el azul y el blanco.