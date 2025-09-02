Torremolinos ayuda con más de 180.000 euros a un millar de estudiantes

La delegación de Educación de Torremolinos ha concedido188.750 euros en ayudas escolares destinadas a la compra de material escolar y otros gastos que conlleva ... el inicio del curso 2025/2026.

Los beneficiarios de estas becas son 1.177, con 933 de Primaria y Secundaria, con una cuantía fija de 150 euros por estudiante. En el caso de Educación Infantil han sido 244 los perceptores, en este caso por una cuantía de 200 euros.

El objetivo de estas ayudas es facilitar a las familias la adquisición de material escolar, libros y recursos educativos, contribuyendo así, según la Administración local, «a la igualdad de oportunidades y al apoyo de las economías domésticas en el inicio del curso académico».

Las familias que se benefician de esta aportación recibirán el ingreso de estas ayudas la cuenta en las próximas semanas. Una vez que dispongan de este dinero, tendrán tres meses para presentar las facturas jusficativas de los gastos para el fin establecido.

El dinero tiene que destinarse a la adquisición de material escolar, de escritura; informático, electrónico y suministro de acceso a redes de telecomunicaciones; libros de texto y cuadernos de ejercicios complementarios a los de texto; indumentaria deportiva; uniformes; gafas, material auditivo y ortopédico y otros bienes que puedan ser considerados educativos y didácticos.

La relación de beneficiarios está disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia Municipal.

El plazo para estas ayudas estuvo abierto entre el 11 de marzo y el 11 de abril, con la previsió de entregar hasta 230.000 euros, 10.000 más que en la anterior convocatoria. Pudieron optar a estas ayudas los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas que cumplían, entre otros requisitos, que toda la unidad familiar esté empadronada en Torremolinos y sean residentes legales en España y estar al corriente de pago de los impuestos municipales.