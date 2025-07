Nacida en Boston (1947), Temple Grandin es la protagonista de una vida de película, literalmente. Su forma de estar en el mundo, el modo en ... el que funciona su mente, han inspirado una película, en la que Claire Danes le da vida, y el documental, 'An open door' (2023), dirigido por el galardonado cineasta John Barnhardt. Además, una de los momentos más importante de su existencia tiene que ver con el mítico actor John Wayne, que le encargó el diseño de su granja y que nunca le preguntó, ni le dio mayor importancia, al hecho de que sea autista.

Y, quizás, lo que más llama la atención, es que Grandin es, precisamente, una de las voces más autorizadas del planeta para hablar sobre el autismo. Lo hace desde dentro, con conocimiento de causa, pues ella está dentro de las personas que presenta este trastorno. Una guía para aquellos que tienen en su entorno al alguien que se puede incluir en el espectro autista. Cuatrocientas personas asistieron a la conferencia que ofreció en Torremolinos, una primera visita a España, y a Europa, con Málaga como base de operaciones, auspiciada y liderada por la Fundación Autismo Sur con la colaboración de la Cátedra de Neurodivergencia Autista de la Universidad de Málaga.

Una oportunidad única de escuchar a una persona única que es una gran defensora de los derechos de las personas con autismo, la neurodiversidad inclusiva y el bienestar animal.

–Su visita a España se vive como un acontecimiento, ¿cree que es precisamente a la falta de voces reconocidas que aporten claridad sobre el autismo?

–Creo que es muy bueno que se haya organizado para que yo pudiera estar aquí hoy. Sí, claro. Necesitamos voces y, desafortunadamente, el idioma es una gran barrera. Me alegra mucho ver que mis libros se traducen, porque vas a otro país y no se traduce ninguna de esta información. Pero aquí mis tres libros más importantes sobre el autismo están traducidos, lo que puede ser una gran ayuda.

–Se emplea mucho la categorización Trastorno del Espectro Autista, pero, ¿realmente se sabe de lo que se habla? ¿Cómo podría explicarlo con pocas palabras?

–El autismo abarca desde a Albert Einstein, que no tenía retraso en el habla, hasta alguien que no puede vestirse solo. Tiene un espectro muy amplio, lo cual puede ser un problema. Las personas tienden a subestimar lo que las personas autistas pueden hacer.

–Han dicho de usted que, al poder transmitir claramente su forma de organizar el pensamiento, ilustra a muchos padres y madres a afrontar la situación con sus hijos, ¿ha percibido realmente un cambio global?

–Sí, lo estoy viendo. Por ejemplo, los aeropuertos tienen un lugar tranquilo donde poder ir y algunas centros comerciales tienen cines adaptados para personas con discapacidades sensoriales, con funciones menos ruidosas. He visto ese tipo de cosas en muchos lugares.

–Ha inspirado, entre otras muchas obras, una película y ahora es protagonista de un documental, ¿su próximo reto?

–Lo estoy haciendo ya, tengo casi 80 años y sigo haciendo charlas y lo que quiero es poder continuar en el futuro con esta labor por el mundo.

–¿Qué consejo le daría a una familia cuando descubre que su niño presenta alguna característica del Trastorno del Espectro Autista?

–Si un niño de tres años no habla, lo peor que se puede hacer es dejarle con un móvil. Hay que sacarlo a jugar, que aprenda a hacerlo por turnos. Hay que concentrarse en lo que el niño o la niña pueden hacer, no en lo que no. Muchos pueden hacer mucho más de lo que pensamos. Necesitamos las habilidades de las personas autistas. Muchas tienen capacidades técnicas y visuales extraordinarias. En definitiva, si tienes un niño que no habla y se descarta la sordera, empieza a trabajar con él inmediatamente y pon en marcha juegos para potenciar habilidades, como vestirse solo o usar una cuchara. Hay que enseñarles trabajos como la mecánica de coches o motos, pueden ser profesiones apasionantes que no van a desaparecer con la Inteligencia Artificial. Siempre hará falta alguien que repare un motor. Veo demasiados chicos inteligentes encerrados jugando a videojuegos todo el día. Necesitan tareas reales, con horarios, y fuera del entorno familiar, colaborando con todos, haciendo recados por el barrio...