Preocupación por los cortes de luz en Torremolinos

Las quejas vecinales por los cortes de suministro eléctrico en el entorno de la calle San Miguel o las avenidas de Los Manantiales y la ... zona del Hospital Marítimo han llegado al pleno de la Corporación Municipal. El PSOE considera la situación «insostenible», ya que, denuncian, son «constantes los apagones y fallos en el alumbrado en distintos barrios de Torremolinos».

Unas interrupciones que, como hizo llegar el partido de la oposición al Gobierno local, en una pregunta del pasado mes de octubre, al igual que ya hizo en 2024, «generan problemas de seguridad y de tráfico rodado, especialmente en horas nocturnas, afectando tanto a peatones como a conductores» en Parque Torremolinos, El Calvario, Loma de los Riscos, Los Palacios, Sorolla y otras zonas.

Comercios, restaurantes y hoteles

«Estos apagones perjudican seriamente a comercios, restaurantes y hoteles y dañan, además, la imagen turística de Torremolinos, que no se puede permitir que calles y avenidas enteras queden a oscuras justo cuando miles de visitantes recorren la ciudad», lamenta el secretario general socialista y portavoz municipal, Antonio Navarro, que sostiene que, los fallos, se intensifican cada vez que llueve, «especialmente en áreas como La Carihuela, el entorno de Marqués de Salamanca, Marifé de Triana o El Pinillo».

«Los apagones son casi automáticos en cuanto empiezan las precipitaciones. Esto refleja una falta evidente de mantenimiento, una red envejecida y unas infraestructuras que no están recibiendo la atención que necesitan»,

El PSOE ha reclamado a los responsables municipales que exijan a la compañía suministradora responsabilidades y que la Administración local refuerce «las medidas necesarias para garantizar una iluminación segura y estable».

Por su parte, el fuentes municipales reconocen que la intensidad de las lluvias registradas el pasado fin de semana «ocasionaron algunas incidencias en el alumbrado público que, de manera eficiente, fueron atendidas por los trabajadores municipales del área de Electricidad», eso sí, como precisan, fue necesario intervenir en los momentos en los que las precipitaciones «daban alguna tregua, para preservar la propia seguridad e integridad física» del personal.

4 calles afectadas El Ayuntamiento explica que, tras las precipitaciones del fin de semana, los operarios decidieron dejar farolas apagadas en algunas vías y que se quedaron sin luz José Barrera, Cuesta del Tajo y Pasaje Lucia Márquez

«Tras analizar las causas y los casos uno por uno, determinaron dejar apagadas algunas farolas de forma alterna, perjudicando así lo menos posible la seguridad ciudadana. Tan solo en las calles José Barrera, Cuesta del Tajo y Pasaje Lucia Márquez se quedaron sin luz, ya que la magnitud de las averías ocasionadas por las lluvias impidieron que se pudieran solventar de forma inmediata», abundan desde la Administración local que, sobre las quejas de la oposición, considera que, comentarios «malintencionados y basados en la falta de información resultan incompatibles con un verdadero interés por el bienestar» de los encargados de atender los distintos servicios públicos.