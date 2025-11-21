Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los cortes de luz sobre los que advierte el PSOE. SUR

Preocupación por los cortes de luz en Torremolinos

El PSOE reclama la adopción de medidas para solventar los cortes de suministro que, como denuncia, «se suceden», mientras que el Gobierno local circunscribe los problema a las últimas lluvias

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:33

Comenta

Las quejas vecinales por los cortes de suministro eléctrico en el entorno de la calle San Miguel o las avenidas de Los Manantiales y la ... zona del Hospital Marítimo han llegado al pleno de la Corporación Municipal. El PSOE considera la situación «insostenible», ya que, denuncian, son «constantes los apagones y fallos en el alumbrado en distintos barrios de Torremolinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  5. 5 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Preocupación por los cortes de luz en Torremolinos

Preocupación por los cortes de luz en Torremolinos