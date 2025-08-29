Medio centenar de obras para la puesta a punto de los colegios de Torremolinos

Trabajos de albañilería, pintura y fontanería, que suman medio centenar de intervenciones, han sido ejecutados por los servicios del Ayuntamiento de Torremolinos para la puesta ... a punto de colegios con vistas a que estén en las mejores condiciones para el nuevo curso escolar, que arranca la semana próxima en Andalucía.

Entre las labores terminadas, destaca la construcción del baño de infantil del módulo 1 en el colegio Ciudad Palma de Mallorca, así como la reparación de las espalderas del gimnasio y el sistema de riego por goteo, a lo que se unen otras tareas en materia de jardinería, entre otras intervenciones. También ha habido que desbrozar terrenos en el San Miguel, al igual que pintar el muro que rodea la pista deportiva, en el exterior de la entrada al edificio y las barandillas.

En el Atenea, la alcaldesa, Margarita del Cid, acompañada de miembros del equipo de Gobierno y de la comunidad educativa, ha conocido los detalles de construcción de la rampa en la salida del aula marrón, a la que hay que unir labores en la pista deportiva y pintura en fachada interior y exterior.

En otro de los centros, el Mar Argentea, destacan la apertura de una zanja en el patio, para el cambio de la acometida de abastecimiento de agua, y el repaso de diversas deficiencias en los baños. La reparación de persianas o puertas han sido las principales necesidades solventadas en el Benyamina, además de diversos trabajos de jardinería como poda y realce de árboles.

En el colegio Virginia Gaitán se está construyendo una rampa en todo el perímetro del bordillo en la zona de infantil; en La Paz, reparaciones varias de cerrajería y desbroce; y en el Albaida, sobre todo, se han acometido tareas de jardinería.

La alcaldesa ha agradecido la labor y el gran esfuerzo del equipo de servicios públicos de Torremolinos: «Han sido meses de mucho calor en los que han trabajado intensamente para que los centros estén en perfectas condiciones para el próximo curso escolar, para que nuestros niños y niñas puedan volver a sus aulas con bienestar y seguridad».

«Aunque aprovechamos que nuestros niños están descansando estos meses para intensificar estos trabajos, es cierto que es un trabajo que se hace durante todo el año y así lo puede ver toda la comunidad educativa que día a día colabora con nosotros», ha destacado la regidora a lo que ha añadido: «Por desgracia, el primer año cuando llegamos, tuvimos que hacer un esfuerzo económico importantísimo para normalizar el estado de los colegios, pues era muy grande el abandono en que se encontraban y las labores de mantenimiento habían brillado por su ausencia durante años».

Tal y como ha informado Del Cid: «Estas tareas garantizan que nuestros alumnos y alumnas regresarán a las aulas en las mejores condiciones, puesto que las vacaciones de verano nos permiten solventar con total garantía aquellas necesidades detectadas».