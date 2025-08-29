Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Visita a uno de los centros educativos. SUR

Medio centenar de obras para la puesta a punto de los colegios de Torremolinos

Los servicios municipales acometen arreglos y mejoras en fontanería, jardines o accesibilidad en los centros educativos durante el verano

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:23

Trabajos de albañilería, pintura y fontanería, que suman medio centenar de intervenciones, han sido ejecutados por los servicios del Ayuntamiento de Torremolinos para la puesta ... a punto de colegios con vistas a que estén en las mejores condiciones para el nuevo curso escolar, que arranca la semana próxima en Andalucía.

