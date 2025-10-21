Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lago del Parque de la Batería está vacío. J. R. C.

El lago del Parque de la Batería de Torremolinos está vacío: ¿ahora qué?

El Ayuntamiento trabaja para su relleno en los próximos días con reservas freáticas, aunque ya se deslizaron algunas soluciones más a largo plazo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 21 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La triste imagen que ofrece el famoso lago del Parque de la Batería de Torremolinos vacío cambiará próximamente, según anuncia el Ayuntamiento.

El estanque se ... rellenará, después de una temporada seco, con agua del nivel freático, no potable, gracias a una bolsa que se encuentra justo debajo de la reserva artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El lago del Parque de la Batería de Torremolinos está vacío: ¿ahora qué?

El lago del Parque de la Batería de Torremolinos está vacío: ¿ahora qué?