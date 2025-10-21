El lago del Parque de la Batería de Torremolinos está vacío: ¿ahora qué?

La triste imagen que ofrece el famoso lago del Parque de la Batería de Torremolinos vacío cambiará próximamente, según anuncia el Ayuntamiento.

El estanque se ... rellenará, después de una temporada seco, con agua del nivel freático, no potable, gracias a una bolsa que se encuentra justo debajo de la reserva artificial.

Este caudal, de hecho, brota por el aparcamiento de la avenida Carlota Alessandri, a cota del mar, sobre la que se eleva unos 30 metros Montemar, donde está la zona verde.

Motores

En estos días, y una vez se levantaron las restricciones ocasionadas por la sequía, la Administración local ultima los trabajos de comprobación de los motores y procede a sustituir aquellas bombas que, debido al desuso, estaban en mal estado, para, de este modo, elevar el agua hasta el lago.

Precisamente, con la idea de reducir el consumo hídrico, imperiosa por la falta de precipitaciones que eran la tónica a comienzos de 2024, el Gobierno municipal tomó la decisión en aquel momento de emplear el agua alagada para riego y baldeo, lo que hizo que el líquido desapareciera en agosto, al emplearse para abastecer las cubas del servicio de parques y jardines municipal, con capacidad para unos 8.000 litros.

Llenado natural

Las grandes lluvias de octubre del pasado año, hicieron que el agua volviera al estanque, de forma natural, para, a continuación, volver a agotarse.

Los problemas para mantener en todo su esplendor el lago del parque ya hicieron también que el Ayuntamiento suspendiera los paseos en barca, recuperados en octubre de 2023, y abrieron la puerta a un debate de mayor calado, ante las dificultades de garantizar que el estanque mantenga su capacidad de 4,5 millones de litros, con ideas que se deslizaron por parte de los responsables municipales como hacerlo más pequeño; es decir, destinar una parte del espacio que ocupa el vaso, unos 9.000 metros cuadrados, a otros usos «en seco».

En la vecina Benalmádena, el Parque de la Paloma, el pulmón verde del municipio, que también tiene un lago artificial de notables dimensiones, se abastece de agua regenerada para el riego desde 2023. La medida comenzó a implantarse hace dos años a raíz de la sequía y de las limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía, aunque estaba autorizada desde 2008.

Precisamente, Torremolinos ha firmado un convenio con Málaga y la Diputación para contar con un suministro de agua reciclada estable, procedente de la capital, un recurso con el que podrá abastecerse por primera vez, una vez que se culminen las obras de construcción de las canalizaciones y sistemas necesarios para ello.