El hotel La Barracuda recibe el Turista de Honor de Torremolinos por «medio siglo como icono de la Costa del Sol»

La Barracuda, una de las siluetas que define el 'skyline' hotelero de La Carihuela, ha recibido el reconocimiento de Turista de Honor 2025, una distinción ... que le concede Torremolinos cuando el establecimiento, fruto de la visión de la familia De Lucchi, celebra sus 50 años de actividad.

El escenario de la entrega de este galardón ha sido el propio alojamiento, en el marco de la programación del Día Mundial del Turismo, con la presencia de la alcaldesa, Margarita del Cid; el delegado de Turismo de la Junta, Carlos García; Esperanza González Pazos, consejera delegada de Turismo Costa del Sol; Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, además de empresarios, representantes y trabajadores del sector.

El hotel La Barracuda, fundado en 1975 por Federico De Lucchi, cuenta actualmente con un equipo formado por casi 90 personas y luce unas instalaciones renovadas. Su historia está vinculada al festival Rockin´n Race Jamboree, único en Andalucía y uno de los más importantes de Europa, dedicado al Rock & Roll de los años 50 y 60, con 31 ediciones ya.

La Barracuda también es un ejemplo del buen hacer de un negocio familiar, con Federico De Lucchi y María Nieves López, su esposa, al frente, cuya labor ha sido continuada por cuatro de sus cinco hijos. De ella, la máxima responsable municipal ha destacado «su apoyo inquebrantable, amor incondicional y paciencia».

«Quiero expresar mi profunda y sincera gratitud al hotel La Barracuda y a la familia De Lucchi. Y es que hoy sois los grandes protagonistas; nos reunimos para celebraros y para agradeceros públicamente lo que representáis para Torremolinos y para un sector tan estratégico como el turismo», ha destacado la regidora que ha insistido: «Por encima de todo, homenajeamos a las personas, al alma de un establecimiento hotelero que está unido a la historia y al desarrollo de nuestra ciudad».

Buenas cifras

La celebración del Día Mundial del Turismo también ha servido para destacar que Torremolinos ha sido en agosto líder de pernoctaciones en Andalucía con casi 720.500, lo que representa un aumento del 6,3% con respecto al mismo mes del año anterior, como ha apuntado Del Cid.

Una actividad que se ha tratado en que más de 3.600 personas hayan estado empleadas en los hoteles en el pasado mes de agosto, lo que implica que, de media, el 33% de la población ocupada de Torremolinos trabaja en estos negocios, como ha apuntado la alcaldesa.

Torremolinos también encabeza las pernoctaciones de Andalucía con 197.285 más que Sevilla, segundo municipio de la lista. Además, incrementa en agosto la estancia media de los turistas que se sitúa en los 5,22 días, un 0,29 más que en agosto del pasado año.

En lo que respecta a los viajeros, Torremolinos cierra agosto con 138.071 visitantes, 691 turistas más que en el mismo mes de 2024, con 82.831 turistas foráneos, 4.051 más que el pasado año, lo que supone un aumento del 5,1%.

Por nacionalidades, recibió a 23.926 turistas del Reino Unido, 3.112 más que en el mes de agosto del pasado año. El turismo galo se situó en el segundo puesto de visitantes internacionales con 8.328 personas, seguido de los Países Bajos con 6.815 e Irlanda con 6.614 turistas.

El incremento del turismo en agosto también se refleja en otros indicadores como el aumento de plazas hoteleras, hasta las 23.995, o de los grados de ocupación por plazas, en fin de semana y por habitaciones, todos ellos por encima del 90%. En cuanto a la tarifa media diaria (ADR) se situó en agosto en los 181,55 euros con un incremento interanual del 8,53%. También aumentaron el pasado mes los ingresos por habitación disponible (REVPAR) hasta situarse en los 163,90 euros, lo que supone un incremento del 8,92%.