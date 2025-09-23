Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrega del reconocimiento al hotel La Barracuda. SUR

El hotel La Barracuda recibe el Turista de Honor de Torremolinos por «medio siglo como icono de la Costa del Sol»

El establecimiento de La Carihuela fue fundado por Federico De Lucchi y mantiene su actividad desde 1975, con una plantilla que, actualmente, está formada por 90 personas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:25

La Barracuda, una de las siluetas que define el 'skyline' hotelero de La Carihuela, ha recibido el reconocimiento de Turista de Honor 2025, una distinción ... que le concede Torremolinos cuando el establecimiento, fruto de la visión de la familia De Lucchi, celebra sus 50 años de actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

