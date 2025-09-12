Fallece el empresario y político Javier Checa, impulsor del Campeonato Europeo de Baile Retro

Javier Checa González, nacido en el municipio jiennense de Torredonjimeno el 11 de enero de 1956, ha fallecido a los 69 años de edad en ... Torremolinos, ciudad con la que tuvo una grandísima vinculación, este jueves 11 de septiembre.

Suya es la idea del Campeonato Europeo de Baile Retro, que estuvo en la agenda cultural torremolinense durante dos décadas, y también la de programas como El Gran Polvo, una parodia sexual de Gran Hermano, donde los concursantes mantenían relaciones, emitida en Capital TV, televisión local de Málaga de la que fue propietario. También tuvo gran interés por los negocios en la prensa digital y, durante su etapa en Francia, llegó asesor de Jacques Chirac cuando el expresidente galo fue alcalde de París.

En su municipio natal, donde adquirió el equipo de fútbol, encabezó la lista del Partido Andalucista en las elecciones de 2003. Logró una amplia mayoría absoluta que arrebató el bastón de mando a Miguel Anguita Peragón, un histórico de IU que llevaba al frente de esta Alcaldía desde 1979, lo que hizo que Torredonjimeno fuera conocido como «la plaza roja». Sin embargo, sus propios compañeros de filas lo desbancaron del poder local, tras prosperar una moción de censura que se materializó en 2004, fruto de controvertidas decisiones del que fuera regidor y de las tensiones internas que originaron. También fue presentado como candidato del PA a la Alcaldía de Málaga para las municipales de 2015, aunque, finalmente, renunció.

Su faceta empresarial se unió a su defensa del colectivo LGBTI, con ideas como la primera Feria Internacional de Negocios y Turismo Gay de España.

En sus redes sociales, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha expresado su pesar por la muerte de Checa. «La semana pasada recibí un mensaje tuyo en el que me decías que te ibas a someter a una operación quirúrgica y que me querías mucho en el caso en el que no lo superaras. Le resté importancia y te contesté que yo también tenía una operación en esos días, y que cuando nos hubiésemos recuperado nos veríamos. Y que yo también te quería», relata, como ejemplo de la cercanía entre ambos. «No eras una persona corriente, sé que has tenido amigos y detractores porque jamás has causado indiferencia. Empresario, comunicador, innovador, comprometido, controvertido y, aunque pocos lo sepan, una persona muy sensible», le describe. En Torredonjimeno, el Ayuntamiento ha declarado luto oficial como muestra de su pesar.