Una empresa que trabaja en cine y parques de atracciones, elegida para recrear a Mortadelo y Filemón del Parque de La Batería de Torremolinos

Tras el «reseteo» por parte del Ayuntamiento del procedimiento de licitación para la fabricación, en gran formato y en tres dimensiones, de Mortadelo y Filemón ... y de otros personajes de Francisco Ibáñez, con la idea de colocarlos en el Parque de la Batería y crear una ruta tematizada dedicada a estos antihéroes, ya hay una propuesta firme de adjudicación para que la empresa asuma este suministro. Se trata de Moldes Kori'S, con domicilio social en Pozuelo de Alarcón, que, en la mesa de contratación ha logrado una calificación de «excelente». Esta sociedad limitada madrileña recopila en su web algunos de sus trabajos, entre los que destacan encargos para el Parque Warner; la promoción de la película Locos por el Surf, o decorados para cine y elementos empleados en rodajes, como escudos.

Exclusiones

A sus otras cuatro competidoras, una de ellas, participante en el anterior concurso, el órgano calificador ha decido excluirlas directamente, por no cumplir las prescripciones técnicas. La clave para que no hayan sido tenidas en cuenta es que no atendían un criterio considerado indispensable, como es la «realización de moldes perdidos». Son, como su nombre indica, hormas sobre la figura para obtener el primer original y que luego son desechados. La oferta económica presentada por la empresa de Madrid ronda los 90.000 euros, en sintonía con el presupuesto manejado cuando fue abierto el proceso de recepción de propuestas, el pasado 4 de marzo.

Herederos

La motivación para repetir el procedimiento de contratación, que ya se abrió, en primera instancia, en noviembre de 2024 y que llegó a generar interés empresarial, fue cumplir con las exigencias de calidad que solicitaban los herederos del autor de tebeos. Esta petición ya sí es atendida, tal y como confirman desde el Ayuntamiento.

La idea de convertir en un atractivo más de la principal zona verde urbana de torremolinense a Mortadelo, disfrazado de espeto, a Filemón o a Rompetechos fue anunciada por la alcaldesa, Margarita del Cid, en la edición de Fitur de 2024. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, a través de una ayuda de 60.000 euros de la Consejería de Turismo, lo que supone el grueso de la inversión. Los plazos previstos contemplan que estás figuras estén ya integradas en La Batería en agosto de 2025. A pesar de que apenas restan cuatro meses, desde la Administración local, aseguran que no habrá problema en cumplirlos.

El plan está en la línea de otras de las acciones ya ejecutadas en el parque, como la apertura de una nueva atracción, dedicada al público infantil, la Casa del Ratoncito Pérez. La propuesta de crear una ruta inspirada en Ibáñez, no obstante, está pensada para todas las edades, no solo para los niños y niñas.