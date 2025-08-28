Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El césped del campo de fúbtol José Antonio Gallardo. SUR

80.000 euros para el césped artificial del campo José Antonio Gallardo de Torremolinos

Mejora de las instalaciones en las que no se invertía desde 2018

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:07

Gallardo cuenta con una nueva superficie de juego, tras la renovación de su césped artificial. Ha sido una inversión de casi 80.000 euros, ejecutada ... por la empresa Polytan, especializada en este tipo de trabajos, que ha instalado un material de última generación en estas instalaciones. La cancha no se sustituía desde 2018. El nuevo tapiz cuenta con un relleno de arena de sílice, además de caucho, materiales que permiten incrementar la adherencia. La cancha tiene garantía de 10 años y el compromiso de mantenimiento del terreno de juego durante 5 por parte de la contratista.

