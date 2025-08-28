80.000 euros para el césped artificial del campo José Antonio Gallardo de Torremolinos

Gallardo cuenta con una nueva superficie de juego, tras la renovación de su césped artificial. Ha sido una inversión de casi 80.000 euros, ejecutada ... por la empresa Polytan, especializada en este tipo de trabajos, que ha instalado un material de última generación en estas instalaciones. La cancha no se sustituía desde 2018. El nuevo tapiz cuenta con un relleno de arena de sílice, además de caucho, materiales que permiten incrementar la adherencia. La cancha tiene garantía de 10 años y el compromiso de mantenimiento del terreno de juego durante 5 por parte de la contratista.

La intervención comenzó el pasado 20 de julio, con trabajos previos y acondicionamiento, como desmontaje y retirada del equipamiento deportivo existente en la zona sometida a obras, con aprovechamiento de materia y eliminación de elementos fijos auxiliares; también se ha retirado el césped artificial existente, con el almacenando de los restos recuperables; se ha instalado el nuevo césped sobre una superficie regular y uniformemente compactada, utilizando adhesivo de poliuretano bicomponente, sobre juntas de unión geotextiles para la unión de rollos; se ha inspeccionado y medido la superficie comprobando la no existencia de áreas con depresiones, donde se pueda acumular agua; y se ha realizado un barrido y soplado de la superficie para eliminar piedras, restos de caucho u otros objetos que pudieran quedar bajo los rollos extendidos.

Estas labores dan continuidad a las ejecutadas en el campo José Miguel González Rey ´Josemi', con una intervención similar.

El Pozuelo

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha un proyecto para la adecuación de los vestuarios en el Estadio Municipal El Pozuelo para ampliar su capacidad y funcionalidad, tras el ascenso de categoría del el Juventud Torremolinos Club de Fútbol a Primera RFEF.

Esta reforma conlleva la redistribución de los espacios existentes, con trabajos de albañilería, así como instalaciones relacionadas, como la demolición de tabiquería, ejecución de nuevas duchas y aseos, pavimentación, instalación de fontanería y aparatos sanitarios o alicatados y pinturas. El presupuesto supera los 48.000 euros. Estas mejoras son necesarias para la adaptación del estadio a la nueva categoría, según las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol, y se unen a otras que el Ayuntamiento está impulsando para garantizar que El Pozuelo pueda albergar partidos de esta categoría. El Juventud Torremolinos jugará la próxima temporada en Primera RFEF, una categoría en la que nunca ha estado. Este logro llegó tras finalizar una campaña sobresaliente bajo las órdenes de Antonio Calderón, con quién logró el segundo ascenso de forma consecutiva.