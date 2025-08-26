El ascensor del Parque de la Batería de Torremolinos suma más de 25.000 usuarios desde febrero

El ascensor panorámico del Parque de la Batería suma unos 25.000 usuarios desde su apertura al público con el sistema de pago, el pasado ... febrero, hasta este mes de agosto.

En este tiempo, el mayor uso de este elevador, que salva los 30 metros de desnivel que hay entre la avenida Carlota Alessandri y el barrio de Montemar Alto, ha llegado en los meses de abril y mayo. Tanto este, como el resto de ascensores municipales, tienen un coste de un 1 euro por cada uso individual, aunque están exentos de pago los menores de 6 años, mayores de 65 y personas con movilidad reducida. También existen bonos descuento:10 viajes por 7,50 euros; 50 viajes, por 25 euros y 100 a un precio de 40 euros. El bono más de mandado es el de diez viajes. El ascensor de La Batería ha expedido ya 1.000 de este tipo desde su apertura.

La recaudación de este servicio está destinada al Centro Especial de Empleo, ya que son sus trabajadores los encargados del cobro. El horario habitual de funcionamiento de esta infraestructura es de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Debido a la realización de distintas actividades culturales durante el verano, este horario del ascensor del Parque de la Batería se ha visto afectado algunos días del mes de agosto. Para la construcción de esta estructura fueron presupuestados 900.000 euros. Se trata de un proyecto al que no le han faltado contratiempos. Los últimos tuvieron que ver con detalles técnicos de seguridad, requeridos por el Ministerio de Industria, que implicaron reforzar el sistema con unos tensores.

Aunque la primera vez que se habló de esta obra fue en 2018, no fue hasta 2021 cuando comenzaron los trabajos. Estos, no obstante, quedaron paralizados por un problema en los terrenos que hicieron necesario aumentar el presupuesto, lo que terminó en la ruptura de relaciones con la adjudicataria. Todos los trámites comenzaron, prácticamente de cero, dos años después, en 2023. Fue en ese momento cuándo el Ayuntamiento de Torremolinos sacó de nuevo a licitación las obras con la idea de que el ascensor comenzara a funcionar a comienzos de 2024, aunque, finalmente, hubo que esperar para su inauguración.

Por otro lado, los ascensores de la Plaza Punta de Tarifa, que permiten salvar el desnivel entre el centro del municipio y el paseo marítimo del Bajondillo, han tenido un total de 8.844 usuarios durante los meses de junio, julio y mediados de agosto.