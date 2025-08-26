Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ascensor del Parque de la Batería. SUR

El ascensor del Parque de la Batería de Torremolinos suma más de 25.000 usuarios desde febrero

Cada entrada vale 1 euro, con la exención de pago hasta 6 años, mayores de 65 y personas de movilidad reducida

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 26 de agosto 2025, 19:09

El ascensor panorámico del Parque de la Batería suma unos 25.000 usuarios desde su apertura al público con el sistema de pago, el pasado ... febrero, hasta este mes de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  10. 10 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El ascensor del Parque de la Batería de Torremolinos suma más de 25.000 usuarios desde febrero

El ascensor del Parque de la Batería de Torremolinos suma más de 25.000 usuarios desde febrero