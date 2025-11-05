Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Dr. Benjamín López durante la intervención SUR

Realizan una neurocirugía a un paciente despierto para extirpar un tumor sin afectar el habla en Benalmádena

Un equipo de neurocirujanos del Hospital Vithas Xanit logra la resección completa de un tumor cerebral en un paciente de 25 años que sufría crisis comiciales recurrentes con pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derechos

SUR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Un equipo de neurocirujanos del Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga) ha logrado la resección completa de un tumor cerebral en un paciente de ... 25 años que desde hace seis meses sufría crisis comiciales recurrentes con pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derechos. Se ha tratado de una intervención en la que se ha combinado innovación médica y sensibilidad humana.

